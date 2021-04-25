Vụ bé trai 11 tuổi bị sát hại: Chủ tịch UBND xã cho biết ‘có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước’

Trưa nay, ngày 25/4, gia đình bé T. đang tiến hành hoàn thành các thủ tục tang lễ cho cháu. Trong quá trình điều tra xuất hiện nhiều nghi vấn cho rằng cháu bé 11 tuổi đã bị hung thủ bóp cổ trước khi dìm vào chậu nước đến chết.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 11 tuổi bị hung thủ giết hại tại Nam Định, theo Pháp luật và Bạn đọc, khoảng hơn 11h trưa hôm qua (24/4) ông Nguyễn Văn Chiển - Chủ tịch UBND xã Yên Cường đã nhận được tin báo của nhân dân về việc phát hiện cháu T. tử vong trong nhà tắm, ông trực tiếp đến gia đình anh Q. để nắm bắt và trình báo vụ việc lên cơ quan điều tra.

"Khi tôi đến thì người dân đã bế cháu ra chiếc giường rồi, trong nhà tắm đã bị xáo trộn. Phải nói đây là vụ án mạng rất đau lòng. Tôi đã phải sốc khi nhìn vết tím ở cổ cháu bé, sau khi tìm hiểu thì trước đó cháu T. bị tử vong trong nhà tắm, có thể nghi phạm đã bóp cổ rồi dìm vào chậu nước".

Gia đình đang lo tang lễ cho cháu bé 11 tuổi - Ảnh: Afamily

Cũng theo ông Chiến cho biết thì bố mẹ cháu T. rất bận rộn, đi làm cả ngày, đến tối muộn mới về nhà. Hôm xảy ra sự việc thương tâm trên, cháu T. được nghỉ học ở nhà. Két sắt của gia đình bị cạy và lấy mất 16 triệu.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ án.

Nam Định: Nghi án người quen phá két sắt trộm 16 triệu đồng và sát hại bé trai 11 tuổi Khoảng 11h30 ngày 24/4, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh H. trú tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, tỉnh Nam Định về việc con trai anh H. tử vong bất thường trong nhà tắm. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, đã bắt giữ nghi phạm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-be-trai-11-tuoi-bi-sat-hai-chu-tich-ubnd-xa-cho-biet-co-the-nghi-pham-da-bop-co-roi-dim-vao-chau-nuoc-403143.html