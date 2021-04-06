Thông tin ban đầu về việc cô giáo tự ý cắt tóc nam học sinh tại Nam Định

Tin nóng 06/04/2021 20:31

Sự việc xảy ra tại trường THCS Quang Trung, TP. Nam Định, giáo viên cho rằng kiểu tóc của học sinh như "đầu gấu" không phù hợp với môi trường học đường, nên đã tự ý cắt tóc của học sinh này ngay tại lớp.

Theo thông tin từ Giáo dục và Thời đại, anh Trần Văn Bắc, phụ huynh của học sinh bị cô giáo cắt tóc cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 22/3. Con trai anh là cháu Trần Xuân Bách, học sinh lớp 8, bị cô giáo chủ nhiệm là Trần Thị Hường, trường THCS Quang Trung, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định, lấy kéo cắt tóc ngay trên lớp học vì cho rằng kiểu tóc của em như “đầu gấu”.

Cắt tóc của học sinh
Giáo viên trường THCS Quang Trung vẫn chưa giải thích về sự việc - Ảnh: Giáo dục và Thời đại

Anh Bắc cho biết thêm, từ trước tới nay anh chỉ đưa con đi cắt tóc tại cửa hàng của một người thợ quen ở cổng trường tiểu học tại địa phương. Từ khi học lớp 1 cho đến lớp 8, cháu chỉ được cắt một kiểu tóc giống nhau, và chưa từng thấy ai nói gì.

Nam phụ huynh này cho rằng, giáo viên nên có trao đổi, nghe giải thích từ phụ huynh và học sinh hoặc đưa ra một kiểu tóc theo quy định nào đó để học sinh thực hiện theo, chứ không nên hành xử như vậy.

Ông Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng Giáo dục TP. Nam Định xác nhận vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, đến nay, phòng chưa nhận được bất kỳ văn bản nào liên quan nên chưa thể phát ngôn.

Bà Trần Minh Thu, Hiệu trưởng trường THCS Quang Trung cho biết, nhà trường đang tập trung làm công tác thi và chấm thi giữa kỳ nên rất bận, chưa thể phát ngôn gì về vụ việc này.

Bản thân cô Trần Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm - người trực tiếp cầm kéo cắt tóc của học sinh - xin không giải thích vì đang bận đứng lớp.

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Ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch UBND quận Đống Đa (TP Hà Nội), cho biết qua xác định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy cửa hàng đồ sơ sinh tại phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong là do chập điện.

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