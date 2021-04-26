Liên quan đến vụ việc bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định, người thân nạn nhân cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm còn đến hiện trường hỏi han.

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, bác gái nạn nhân xấu số cho biết, sau khi gia đình phát hiện vụ việc và báo cơ quan chức năng thì rất đông hàng xóm đã có mặt, trong đó có cả nghi phạm. Lúc này, đối tượng ăn mặc chỉnh tề, ú ớ hỏi han "làm sao đấy, ai bóp cổ cháu". Bác nạn nhân còn cho biết: "Sau khi có mặt ở hiện trường, Đ.V.Q. thản nhiên một cách kỳ lạ, hắn ta không tỏ ra có bất kỳ biểu hiện sợ hãi nào. Tuy nhiên, sau khi hắn vừa về nhà thì bị cơ quan công an triệu tập. Lúc này nhiều người mới ngỡ ngàng bởi trước đó chứng kiến thái độ quá thản nhiên của nghi phạm".

Cũng theo người nhà nạn nhân, nghi phạm vốn là người quen và thường xuyên sang nhà uống rượu với bố nạn nhân, hắn nắm rõ gia đình để tiền trong két sắt trên tầng 2, đồng thời nắm rõ lịch sinh hoạt của gia đình. Trước đó, thông tin từ Thanh Niên cho hay, vào tối 24/4, lực lượng chức năng của xã Yên Cường nhận được tin báo về cái chết bất thường của con trai anh H. (11 tuổi, ở thôn Trực Mỹ). Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, bé trai tử vong trong nhà tắm và có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn bị lấy đi 16 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Nam Định và Công an H. Ý Yên vào cuộc và thông tin, đây là vụ án mạng và trộm cắp tài sản. "Nghi phạm bị bắt ngay trong tối 24/4. Nghi phạm là người cùng xã và thân quen với gia đình anh H.", lãnh đạo xã Yên Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Nơi xảy ra án mạng - Ảnh: Thanh Niên Nguồn tin từ VTC News cho biết, trước thời điểm xảy ra án mạng, gia đình anh H. bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt. Nguồn tin này cũng chia sẻ, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm tên Đ.V.Q. (ngoài 40 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) để điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nghi phạm Q. là hàng xóm của nạn nhân, bị câm, điếc, có tính trộm cắp vặt. Theo Zing, gia đình nạn nhân có 4 người con, bé trai 11 tuổi là con út trong nhà. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-than-be-trai-11-tuoi-bi-sat-hai-nghi-pham-den-hien-truong-hoi-han-lam-sao-day-ai-bop-co-chau-khong-co-bieu-hien-so-hai-403189.html