Xót xa trước cái chết của cháu bé 11 tuổi ngoan ngoãn: 'Cháu hiếu thảo lắm, nghỉ học là ở nhà nấu cơm cho bố mẹ'

Xã hội 25/04/2021 20:21

Người thân của gia đình cháu bé 11 tuổi xót xa cho biết nạn nhân là đứa trẻ ngoan, rất hiếu thảo, nghỉ học là sẽ ở nhà nấu cơm cho bố mẹ.

Liên quan đến sự việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định, lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. Hôm nay, gia đình nạn nhân đã tiến hành tổ chức đám tang cho cháu. Người thân, họ hàng, hàng xóm không khỏi xót xa, đau lòng cho sự ra đi của đứa bé "hiếu thảo nhất xóm". 

Theo thông tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, nhiều người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết: "Cháu T. nổi tiếng là đứa hiếu thảo, bà nội cháu kể bố mua cho thùng sữa cháu không uống mà mang sang biếu bà. Đứa trẻ ngoan đến thế, sao phải chịu tai họa như vậy" hay "cháu trai tôi học cùng cháu T. nên tôi thường được nghe cháu tôi khen T. là đứa con ngoan, trò giỏi. Mới đây cháu T. còn rủ các bạn sang nhà chơi mà giờ lại xảy ra chuyện thế này".

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Hàng xóm bàng hoàng và xót xa trước cái chết thương tâm của cháu T. - Ảnh: Kênh14

Chị Dậu (bác gái của cháu T.) cho biết, gia đình vẫn chưa hết sốc và bàng hoàng trước sự ra đi của cháu. Được biết cháu T. là con trai út trong gia đình. Từ nhỏ T. đã là đứa trẻ ngoan, hiền lành và rất hiếu thuận. Dù là con trai nhưng T. luôn dành thời gian nghỉ để trông nom nhà cửa và nấu ăn cho bố mẹ. Chị Dậu kể: "Hằng ngày bố mẹ cháu đi làm thợ xây, nghỉ học ở nhà cháu T. không đi chơi mà trông nom nhà. Đến bữa cháu lại nấu cơm, đi làm về bố mẹ cháu đã có sẵn cơm canh để ăn".

Quá đau lòng trước cái chết của đứa cháu ngoan ngoãn, chị Dậu nói thêm: "Cháu đã mất rồi, gia đình chỉ mong cơ quan công an sớm đưa kẻ giết người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật". 

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Tang lễ của cháu T. được diễn ra vào chiều nay - Ảnh: Afamily.vn

Trước đó, thông tin từ Thanh Niên cho hay, tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, bé trai tử vong trong nhà tắm và có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn bị lấy đi 16 triệu đồng và chỉ còn lại một số tiền lẻ trong két sắt. Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra lấy lời khai của nghi phạm Đ.V.Q. Người này sống cùng xóm với gia đình nạn nhân và từng là đồng nghiệp của bố cháu T. Nghi phạm bị câm điếc và có tính ăn trộm vặt, đã nhiều lần được bỏ qua.

Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ bé trai bị sát hại ở Nam Định: Nghi vấn nghi phạm ‘bị câm điếc nhưng rất tinh quái', còn là đồng nghiệp của bố nạn nhân

Vụ bé trai bị sát hại ở Nam Định: Nghi vấn nghi phạm ‘bị câm điếc nhưng rất tinh quái', còn là đồng nghiệp của bố nạn nhân

Mới đây, vụ việc giết hại cháu bé 11 tuổi trong nhà tắm ở Nam Định gây xôn xao dư luận. Theo thông tin mới nhất, nghi phạm hiện đang được cơ quan công an điều tra có mối quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân còn từng là đồng nghiệp của người bố.

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