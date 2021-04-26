Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi phạm tội của Q. là rất táo tợn, tàn ác, coi thường pháp luật.

Liên quan đến sự việc cháu bé 11 tuổi bị sát hại tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định). Hiện, cơ quan chức năng địa phương vẫn tiếp tục điều tra vụ án. Nghi phạm được xác định là Đ.V.Q. - một hàng xóm của gia đình nạn nhân.

"Xét hành vi phạm tội của đối tượng là rất manh động, táo tợn, không còn tính người khi đang tâm sát hại cháu bé rất man rợ nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản đã cấu thành tội Giết người và Cướp tài sản...

Hành vi này không những đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác mà còn xâm phạm đến tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là trẻ em nên cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình cho cả 2 tội Giết người và Cướp tài sản, kể cả trong trường hợp có đồng phạm..." - Luật sư Thơm chia sẽ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Trước đó, thông tin từ Thanh Niên cho hay, vào tối 24/4, lực lượng chức năng của xã Yên Cường nhận được tin báo về cái chết bất thường của con trai anh H. (11 tuổi, ở thôn Trực Mỹ). Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, bé trai tử vong trong nhà tắm và có dấu hiệu bị sát hại. Ngoài ra, gia đình nạn nhân còn bị lấy đi 16 triệu đồng. Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Nam Định và Công an H. Ý Yên vào cuộc và thông tin, đây là vụ án mạng và trộm cắp tài sản. "Nghi phạm bị bắt ngay trong tối 24/4. Nghi phạm là người cùng xã và thân quen với gia đình anh H.", lãnh đạo xã Yên Cường chia sẻ với Thanh Niên.

Nguồn tin từ VTC News cho biết, trước thời điểm xảy ra án mạng, gia đình anh H. bị mất 1 con chó trông nhà. Cảm thấy bất thường nên anh mang hầu hết số tiền trong két đi gửi ngân hàng, chỉ để lại 17 triệu đồng trong két sắt. Nguồn tin này cũng chia sẻ, cơ quan công an đã triệu tập nghi phạm tên Đ.V.Q. (ngoài 40 tuổi, sống gần nhà nạn nhân) để điều tra, làm rõ vụ án mạng. Nghi phạm Q. là hàng xóm của nạn nhân, bị câm, điếc, có tính trộm cắp vặt.

Theo Zing, gia đình nạn nhân có 4 người con, bé trai 11 tuổi là con út trong nhà.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.