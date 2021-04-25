Thực hư việc Hồng Ánh tố một nam diễn viên giả mù ‘tạo nghiệp’ trong clip chữa bệnh liên quan đến ‘thần y’ Võ Hoàng Yên

Xã hội 25/04/2021 13:21

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện ảnh, nữ diễn viên dễ dàng nhận ra clip chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là dàn dựng.

Mới đây cư dân mạng đang chia sẻ chóng mặt dòng bình luận được cho là của diễn viên Hồng Ánh về năng lực chữa mù thần kì của “thần y” Võ Hoàng Yên. Nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc, cũng như tố một nam diễn viên giả mù, giả làm bệnh nhân trong clip trị bệnh có sự tham gia của ông Võ Hoàng Yên.

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện ảnh, tài khoản này đã chỉ ra nhiều lỗi trong clip từ khâu kĩ thuật đến kĩ năng diễn xuất của các diễn viên quần chúng. Theo đó, đoạn bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh có nội dung như sau: 

“Không hiểu sao một clip dàn dựng vụng về, dở từ kĩ thuật âm thanh cho đến diễn xuất của các diễn viên chính và phụ là ông thầy và ba bạn diễn viên vậy mà vẫn có người tin, clip có lượt view và tương tác khủng khiếp, thương những người nghèo có bệnh tin vào chuyện chữa bệnh của người đàn ông này thông qua những clip dàn dựng như vậy.

Bạn nam diễn viên đóng vai mù thì tham gia diễn viên quần chúng có thoại không biết bao nhiêu phim rồi nghĩ gì mà đồng ý làm những clip như thế này giúp người đàn ông đó gạt những người bệnh nghèo. Cái đó mới tạo nghiệp.”

hong anh 1
Đoạn bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh khiến CĐM xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình
hong anh 2
Clip chữa bệnh có sự tham gia của nhiều diễn viên - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện Hồng Ánh vẫn chưa lên tiếng chính thức về bình luận trên. Tuy nhiên, cũng qua đó, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nam diễn viên được cho là người đóng vai bệnh nhân trong đoạn clip chữa bệnh có sự tham gia của ông Võ Hoàng Yên.

Nam diễn viên này từng xuất hiện trong vài bộ phim truyền hình, anh cũng từng xuất hiện ở một vài sân khấu. Cho đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên này vẫn quyết giữ im lặng trước loạt ồn ào và còn bật chế độ giới hạn bình luận trên trang Facebook cá nhân. 

Thực hư việc Hồng Ánh tố một nam diễn viên giả mù ‘tạo nghiệp’ trong clip chữa bệnh liên quan đến ‘thần y’ Võ Hoàng Yên - Ảnh 3
CĐM nhanh chóng tìm ra nam diễn viên - người được cho đã đóng vai mù mà Hồng Ánh đề cập ở bài bình luận - Ảnh: Internet

Liên quan tới "thần y" Võ Hoàng Yên, trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần "tố" ông Võ Hoàng Yên lừa đảo nhiều tỉ đồng. Ông Võ Hoàng Yên sau đó có viết thư mong muốn trả lại tiền nhưng ông Huỳnh Uy Dũng cho biết vẫn theo đuổi tới cùng để lột trần sự thật.

Ngoài ra, ông Võ Hoàng Yên còn được dư luận biết đến qua những video clip với phương pháp chữa bệnh câm điếc bẩm sinh, bại liệt bằng cách vả vào mặt, kéo lưỡi...và được mọi người gọi là "thần y". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y khoa cho rằng đây là các phương pháp phản khoa học. 

Sau sự việc lùm xùm giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên, cơ quan chức năng đã vào cuộc rà soát chứng chỉ hành nghề và xác minh thực hư tài “chữa bệnh câm điếc” của “thần y” Võ Hoàng Yên. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về vụ việc. 

Vụ kiện tụng Dũng 'lò vôi' - Võ Hoàng Yên: Đại gia KDL Đại Nam tuyên bố sẵn sàng mời luật sư, lo chi phí, hỗ trợ chỗ ở cho người nào bị đe dọa

Vụ kiện tụng Dũng 'lò vôi' - Võ Hoàng Yên: Đại gia KDL Đại Nam tuyên bố sẵn sàng mời luật sư, lo chi phí, hỗ trợ chỗ ở cho người nào bị đe dọa

Đại gia Dũng "lò vôi" khẳng định sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ những người dám đứng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Ánh Võ Hoàng Yên thần y lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 41 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1