Thực hư việc Hồng Ánh tố một nam diễn viên giả mù ‘tạo nghiệp’ trong clip chữa bệnh liên quan đến ‘thần y’ Võ Hoàng Yên

Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện ảnh, nữ diễn viên dễ dàng nhận ra clip chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là dàn dựng.

Mới đây cư dân mạng đang chia sẻ chóng mặt dòng bình luận được cho là của diễn viên Hồng Ánh về năng lực chữa mù thần kì của “thần y” Võ Hoàng Yên. Nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc, cũng như tố một nam diễn viên giả mù, giả làm bệnh nhân trong clip trị bệnh có sự tham gia của ông Võ Hoàng Yên. Với kinh nghiệm lâu năm trong ngành điện ảnh, tài khoản này đã chỉ ra nhiều lỗi trong clip từ khâu kĩ thuật đến kĩ năng diễn xuất của các diễn viên quần chúng. Theo đó, đoạn bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh có nội dung như sau:

“Không hiểu sao một clip dàn dựng vụng về, dở từ kĩ thuật âm thanh cho đến diễn xuất của các diễn viên chính và phụ là ông thầy và ba bạn diễn viên vậy mà vẫn có người tin, clip có lượt view và tương tác khủng khiếp, thương những người nghèo có bệnh tin vào chuyện chữa bệnh của người đàn ông này thông qua những clip dàn dựng như vậy. Bạn nam diễn viên đóng vai mù thì tham gia diễn viên quần chúng có thoại không biết bao nhiêu phim rồi nghĩ gì mà đồng ý làm những clip như thế này giúp người đàn ông đó gạt những người bệnh nghèo. Cái đó mới tạo nghiệp.”

Đoạn bình luận được cho là của nữ diễn viên Hồng Ánh khiến CĐM xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình Clip chữa bệnh có sự tham gia của nhiều diễn viên - Ảnh: Cắt từ clip Hiện Hồng Ánh vẫn chưa lên tiếng chính thức về bình luận trên. Tuy nhiên, cũng qua đó, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra nam diễn viên được cho là người đóng vai bệnh nhân trong đoạn clip chữa bệnh có sự tham gia của ông Võ Hoàng Yên. Nam diễn viên này từng xuất hiện trong vài bộ phim truyền hình, anh cũng từng xuất hiện ở một vài sân khấu. Cho đến thời điểm hiện tại, nam diễn viên này vẫn quyết giữ im lặng trước loạt ồn ào và còn bật chế độ giới hạn bình luận trên trang Facebook cá nhân. CĐM nhanh chóng tìm ra nam diễn viên - người được cho đã đóng vai mù mà Hồng Ánh đề cập ở bài bình luận - Ảnh: Internet Liên quan tới "thần y" Võ Hoàng Yên, trước đó, ông Huỳnh Uy Dũng và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng đã nhiều lần "tố" ông Võ Hoàng Yên lừa đảo nhiều tỉ đồng. Ông Võ Hoàng Yên sau đó có viết thư mong muốn trả lại tiền nhưng ông Huỳnh Uy Dũng cho biết vẫn theo đuổi tới cùng để lột trần sự thật. Ngoài ra, ông Võ Hoàng Yên còn được dư luận biết đến qua những video clip với phương pháp chữa bệnh câm điếc bẩm sinh, bại liệt bằng cách vả vào mặt, kéo lưỡi...và được mọi người gọi là "thần y". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y khoa cho rằng đây là các phương pháp phản khoa học. Sau sự việc lùm xùm giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố ông Võ Hoàng Yên, cơ quan chức năng đã vào cuộc rà soát chứng chỉ hành nghề và xác minh thực hư tài “chữa bệnh câm điếc” của “thần y” Võ Hoàng Yên. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-viec-hong-anh-to-mot-nam-dien-vien-gia-mu-tao-nghiep-trong-clip-chua-benh-lien-quan-den-than-y-vo-hoang-yen-403118.html