Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng những “phương thức thô bạo” như vỗ mạnh vào tai, rút lưỡi… Khi chứng kiến khung cảnh chữa trị này, người ta nhớ ngay đến “thần y” Võ Hoàng Yên.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, vào ngày 12/4, lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã làm việc với thanh niên chữa bệnh câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ tai, rút lưỡi.

Được biết, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng những “phương thức thô bạo” như vỗ mạnh vào tai, rút lưỡi… Khi chứng kiến khung cảnh chữa trị này, người ta nhớ ngay đến “thần y” Võ Hoàng Yên.

'Thần y' mới nổi chữa bệnh bằng cách vỗ tai, rút lưỡi bệnh nhân câm điếc - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, “thần y” ấy liên tục ấn, vỗ mạnh vào tai hoặc rút lưỡi của bệnh nhân, nét mặt của người bệnh thì tỏ ra vô cùng đau đớn. Sau cùng, nam thanh nên sẽ hét to ào tai bệnh nhân và hỏi “Có nghe không?” hoặc đập mạnh 2 bàn tay vào nhau để thử độ khỏi bệnh. Cũng theo đoạn clip ấy, những bệnh nhân được chữa trị đều ra dấu hiệu chứng tỏ đã cảm nhận được âm thanh sau khi tham gia chữa trị.

Bên cạnh đó, nam thanh niên này con căn dặn phụ huynh đưa con về nhớ làm việc thiện, tuyệt đối không ăn đồ tầm bậy kẻo dính lại bệnh. Đồng thời, người này còn yêu cầu cô gái được mình trị bệnh đến lạy trước bàn thờ trong khuôn viên nơi “thần y” mới xuất hiện trị bệnh.

Theo lãnh đạo công an huyện Tư Nghĩa, qua xác minh, sự việc này chỉ mới xảy ra vài ngày gần đây tại địa bàn xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Nam thanh niên trong đoạn clip là một sinh viên, sinh sống tại địa phương. Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm “thần y” sinh viên ấy đã thừa nhận hành vi không đúng của mình. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc và sẽ tiến hành các biện pháp xử lý nghiêm minh những hành vi chữa bệnh không có cơ sở khoa học này.

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