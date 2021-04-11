Bà Trà cho vay lãi 2.000-3.000 đồng/triệu/ngày là cao hay thấp?

Công an thị xã Phú Mỹ cho rằng có những lần giao dịch, bà Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) lấy lãi suất 2.000-3.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày. Số tiền này cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự - căn cứ cấu thành tội Cho vay lãi nặng theo Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào ngày 7/4, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi) và Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, cùng ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Trong đó, bà Trà được biết đến là vợ nam diễn viên Kinh Quốc.

Hành vi của bà Trà bị phát hiện là kết quả điều tra liên quan đến cha con ông Lê Thái Thiện (Thiện Soi), 55 tuổi, về tội Cho vay lãi nặng và Rửa tiền. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã tìm thấy nhiều bằng chứng thể hiện việc 2 đối tượng nữ nói trên cho ông Thiện vay tiền với lãi suất cao từ 2018-2019.

Bà Lâm Thị Thu Trà - Ảnh: Internet

Theo đó, số tiền giao dịch giữa hai bên chưa được công bố, tuy nhiên Công an thị xã Phú Mỹ cho rằng có những lần giao dịch, bà Trà lấy lãi suất 2.000-3.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày. Số tiền này cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự - căn cứ cấu thành tội Cho vay lãi nặng theo Điều 201 Bộ luật Hình sự. Vậy nên, chị em bà Trà đã bị cáo buộc thu lợi bất chính là hơn 106 triệu đồng – theo nguồn tin từ VnExpress.

Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Cảnh, nguyên thẩm phán TAND TP.HCM cho hay đối với những người cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên so với mức lãi suất cao nhất quy định tại bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng trở lên, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ngoài ra, ông Cảnh còn cho biết thêm theo điều 468 bộ luật Dân sự năm 2015, quy định lãi suất sẽ do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Theo điều 47 bộ luật Hình sự năm 2015, với khoản tiền thu lợi bất chính, quá trình xét xử tòa án có thẩm quyền tịch thu sung quỹ nhà nước khoản thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Vụ vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc bị bắt: Ai là bị hại mời liên hệ công an Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị những ai là nạn nhân, bị hại của bà Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) thì hãy liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định.

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