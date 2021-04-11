Bình Định: ‘Yêu râu xanh’ xâm hại con gái bạn nhậu

Xã hội 11/04/2021 17:58

Được con gái của bạn nhậu chở về nhà, gã đàn ông bất ngờ nhảy xuống xe và hiếp dâm thiếu nữ giữa đường.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật, vào ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Ty (31 tuổi, ngụ xã Cát Tường, huyện Phù Cát) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, vào chiều 8/4, Lê Văn Ty cùng với ông S. (ngụ cùng thôn) đến quán gần nhà nhậu. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, ông S. đã bảo con gái mình là T. (17 tuổi) dùng xe máy chở Ty về nhà vì thấy gã đàn ông này đã say.

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 Khu vực Ty hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi - Ảnh: Pháp luật 

Trên đường đi qua khu vực khai thác đá ở thôn Tường Sơn, Ty đã bất ngờ nhảy xuống xe, khống chế để hiếp dâm T. nhưng bị thiếu nữ chống đối quyết liệt nên y không thực hiện được ý đồ đen tối của mình.

Sau đó, cháu T. tiếp tục chở Ty về nhà y rồi thiếu nữ đã ghé nhà bạn ngủ nhờ. Đến chiều 9/4, T. trở về nhà và kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe. Ngay lập tức, gia đình của T. đã trình báo sự việc với Công an huyện Phù Cát.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được lực lượn chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhậu xong ngủ chung giường, nam thanh niên hiếp dâm bạn gái ‘nhí’

Nhậu xong ngủ chung giường, nam thanh niên hiếp dâm bạn gái ‘nhí’

Nhậu xong cùng hội bạn, khi tất cả đã ra về thì Quân và G. lên giường ngủ chung. Tại đây, Quân đã giở trò hiếp dâm bạn gái “nhí”.

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