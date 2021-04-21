Đại gia Dũng "lò vôi" khẳng định sẽ luôn hỗ trợ và giúp đỡ những người dám đứng lên tố cáo ông Võ Hoàng Yên.

Vụ việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo cả trăm tỷ đồng tiền từ thiện để sử dụng vào mục đích cá nhân tiếp tục được dư luận quan tâm, chú ý. Mới đây, vợ chồng vị đại gia này đã tổ chức buổi phát trực tiếp nhằm thông tin về những lùm xùm giữa ông và ông Võ Hoàng Yên. Tại đây, nhiều người đã tham gia tương tác và đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh vụ việc này. Ông Dũng cho biết sẽ sử dụng số tiền lợi nhuận từ việc kinh doanh tại Đại Nam để làm việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo.

Vợ chồng ông Dũng kiên quyết, cứng rắn làm cho ra lẽ vụ việc liên quan đến Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet Trong buổi phát trực tiếp, một số cư dân mạng cảm thấy lo lắng về việc khi lên tiếng tố cáo ông Võ Hoàng Yên sẽ bị đe dọa, thậm chí bị đánh. Trước vấn đề này, ông Dũng "lò vôi" đã khuyên mọi người rằng phải tin rằng đất nước ta có luật pháp, khi tính mạng người dân bị đe dọa, thân thể người dân bị đe dọa thì có thể báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được bảo vệ và giúp đỡ. Vị đại gia này còn không ngần ngại mời những người dám lên tiếng về nhà mình ở nếu cảm thấy sợ bị trả thù. Ông cho biết: "Luật pháp luôn bảo vệ cho sức khỏe, cho tính mạng của người dân, những gì thuộc về lẽ phải nên khi là nạn nhân, chúng ta lên tiếng. Còn khi các bạn sợ, lên tiếng rồi các bạn sợ thì lên chỗ tôi ở này, tôi cho mượn chỗ ở". Để "đồng hành" cùng những người dám lên tiếng vì cộng đồng, ông chủ Đại Nam còn thông báo, sẵn sàng chi tiền mời luật sư, giúp đỡ tất cả các nạn nhân của Võ Hoàng Yên để làm đơn ủy quyền cho luật sư đi đòi lại sự công bằng và cam kết sẽ lo toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình kiện tụng.

Trước đó, vào chiều 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời bà Nguyễn Phương Hằng đến làm việc để đối chất nhằm điều tra những sự việc có liên quan đến đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt…. Tại buổi đối chất, ông Võ Hoàng Yên đã thừa nhận có một số thiếu sót trong công tác thiện nguyện và làm báo cáo rõ ràng. Tuy nhiên ông không thừa nhận việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản như tố cáo của bà Hằng. Những sự việc liên quan đến vụ kiện tụng này sẽ còn tiếp tục và thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Tỉnh Bình Thuận nói gì về vụ ông Dũng 'lò vôi' đòi trả lại tất cả giấy khen? Mới đây, trong một buổi livestream, vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" có nói sẽ trả lại tất cả giấy khen được tỉnh Bình Thuận trao tặng trước đó. Đại diện tỉnh này cho biết, địa phương chưa làm việc trực tiếp mà chỉ nghe trên báo chí nên chưa có ý kiến.

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