Ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương) đã phát livestream nói về vấn đề xoay quanh vụ lùm xùm với ông Võ Hoàng Yên thời gian qua.

Chính thức lên tiếng về những lùm xùm vừa qua, ông Dũng mong muốn ông Võ Hoàng Yên xuất hiện và thách thức ông chữa khỏi bệnh được cho 100 người. Nếu ông Yên làm được như thế trong 5 ngày, vợ chồng ông sẽ hiến một nửa tài sản, đồng thời quỳ lạy bái phục 1.000 lần trên livestream cá nhân. Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi' xuất hiện trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, trong livestream ông Dũng nói: "Nếu thật sự có năng lực chữa bệnh như đã từng quảng cáo thì trong vòng 5 ngày tới, chú (tức ông Võ Hoàng Yên) hãy xuất hiện và chữa khỏi bệnh cho 100 người thì tôi sẽ mời luật sư, lập vi bằng để thực hiện việc hiến một nửa tài sản cho chú, đồng thời bái lạy chú 1.000 lần. Hãy xuất hiện đi, Võ Hoàng Yên".

Ông Dũng 'lò vôi' khẳng định chắc nịch và nhắc lại câu vừa nói một lần nữa để kêu gọi ông Võ Hoàng Yên xuất hiện. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết khoảng thời gian 14, 15 năm vừa qua ông Võ Hoàng Yên đã "diễn" vai trò của một thầy thuốc trước công chúng trong và ngoài nước. Ông Dũng cho biết thêm nếu ông Võ Hoàng Yên chấp nhận thách thức này, ông Dũng sẽ lo hết chi phí, mời các nhà khoa học đến để chứng kiến và kiểm chứng việc ông Yên chữa khỏi bệnh cho 100 người. Chia sẻ thêm để chắc chắn cho những lời nói trên là thật, ông Dũng cho rằng bản thân ông rất công bằng, nếu ông Yên làm được những điều trên thì sẽ nhận về những điều ông vừa nói. Bên cạnh đó ông Dũng cũng bác bỏ tin đồn vợ chồng ông hại ông Võ Hoàng Yên không được đi chữa bệnh.

Hình ảnh ông Võ Hoàng Yên chữa cho 2 thiếu niên câm điếc vào năm 2018 - Ảnh: PLO Chia sẻ thêm cho việc 'dụ rắn ra khỏi hang', ông Dũng cũng đã kể về câu chuyện của một bệnh nhân trong số hàng nghìn bệnh nhân tìm đến ông Võ Hoàng Yên để chữa bệnh. Theo ông Dũng, bệnh nhân này đã đi khắp nơi vay 5 triệu đến chỗ ông Võ Hoàng Yên khám bệnh, sau đó mua vé hết 4,5 triệu, phí khám bệnh 1 triệu bị thiếu 500k. Đi tới khám bệnh không hết bệnh sau đó người này đã phải ra về và bị vợ bỏ. Bên cạnh câu chuyện này ông Dũng cũng cảnh báo các nghệ sĩ khi làm việc thiện cẩn thận kẻo bị người khác lợi dụng.

Quảng Ngãi: Xuất hiện ‘thần y’ là sinh viên chữa bệnh bằng cách rút lưỡi, vỗ tai như truyền nhân của ông Võ Hoàng Yên Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng những “phương thức thô bạo” như vỗ mạnh vào tai, rút lưỡi… Khi chứng kiến khung cảnh chữa trị này, người ta nhớ ngay đến “thần y” Võ Hoàng Yên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-ong-vo-hoang-yen-chua-khoi-benh-cho-100-nguoi-ong-dung-lo-voi-se-hien-tang-mot-nua-gia-tai-402608.html