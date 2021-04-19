Đại gia Dũng 'lò vôi' lên tiếng sau tâm điểm vạ miệng 'đám nghệ sĩ' của vợ: 'Người tốt mà không lên tiếng thì coi như là kẻ xấu lên ngôi thôi'

Xã hội 19/04/2021 15:50

Mới đây, đại gia Huỳnh Uy Dũng đã có buổi livestream chia sẻ về những ồn ào vừa qua giữa bà Nguyễn Phường Hằng - vợ ông và các nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau một thời gian yên ắng, câu chuyện về bà Nguyễn Phương Hằng tố lương y Võ Hoàng Yên lại tiếp tục nổ ra. Tuy nhiên, những ngày gần đây, câu chuyện lại bất ngờ rẽ sang một chiều hướng khác.

Cụ thể, trong một lần livestream "chỉ tội" ông Yên, bà Hằng đã thẳng thừng chê bai thái độ im lặng, vô tâm của một số người nổi tiếng có quen biết với vị "thần y" này. Đỉnh điểm của sự việc, bà từng gọi những nghệ sĩ này là "đám" cùng những lời lẽ chỉ trích có phần nặng nề.

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Bà Hằng từng gọi một số nghệ sĩ là 'đám' trên livestream - Ảnh: Cắt màn hình 

Liên quan đến ồn ào quanh vụ việc "vạ miệng" gây xôn xao dư luận của vợ, tối ngày 18/4, đại gia Huỳnh Uy Dũng (Dũng "lò vôi") đã có những phát biểu chính thức trong buổi livestream của hai vợ chồng.

Ông Dũng cho rằng: “Người tốt mà không lên tiếng thì coi như là kẻ xấu lên ngôi thôi". Từ đó, ông hy vọng các nghệ sĩ hãy đánh thức lương tâm, vì công chúng mà lên tiếng, đừng để ngày càng có thêm nhiều người là nạn nhân của "thần y" kia nữa.

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Buổi livestream gần đây của vợ chồng ông Dũng - bà Hằng - Ảnh: Cắt màn hình 

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng tỏ thái độ bênh vực vợ khi bà đã dẹp bỏ sĩ diện, sự đau khổ để hành động vì cộng đồng. Còn về chữ  "đám", theo ông Dũng: “Tôi nói thật, giống như các bạn thấy tôi với nhiều anh em khác đang ngồi, thì các bạn gọi là đám này, đám kia như đám anh em nhà báo, đám nhân viên Đại Nam, đám ông Dũng, đám YouTuber… thì cũng có gì đâu... cái quan trọng ở đây là mình nói lên sự thật, bảo vệ công chúng, cộng đồng”. 

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 Ông Dũng chia sẻ quan điểm của mình - Ảnh: Cắt màn hình 

Vị đại gia này cũng cổ vũ các nghệ sĩ chỉ cần nói lên sự thật thôi, nói bằng tiếng lòng của mình chứ không cần nói để bảo νệ vợ chồng ông. Nếu ông Yên chữa được thì nghệ sĩ hãy lên tiếng, vì biết đâu ông ấy là thần y thật và còn chữa được cho nhiều người.

Được biết, trước đó, bà Hằng cũng từng lên tiếng giải thích cho những lời nói được cộng đồng mạng cho là không hay của mình.

“Tôi nói "đám" nghĩa là trong 3 - 4 người thì gọi là "đám đông"... Không phải là tôi cố ý chỉ trích hay gì” - bà Hằng chia sẻ trong livetream ngày 16/4.

Tiếp sau, bà Hằng cũng cho biết rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Hoài Linh cùng những người khác nhưng mong các nghệ sĩ lên tiếng đê bảo vệ cộng đồng.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Võ Hoàng Yên đám nghệ sĩ

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