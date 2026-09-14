Trong buổi giao lưu chia tay tác phẩm, màn tương tác giữa hai diễn viên lại bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh luận. Tỉnh Bách Nhiên ra hiệu cho Tôn Thiên, sau đó nữ diễn viên tiến đến và lén nắm tay đàn anh. Nam diễn viên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tạo cảm giác như một cặp đôi đang bí mật hẹn hò.

Bộ phim ngôn tình hiện đại Đầu xuân tươi sáng vừa khép lại hành trình phát sóng với thành tích ấn tượng, trở thành một trong những tác phẩm hiếm hoi đạt khoảng 40% thị phần lượt xem trong vài năm trở lại đây. Thành công của bộ phim giúp hai diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, thậm chí đạt gần 70 triệu lượt xem. Người hâm mộ bộ phim cho rằng đây đơn giản là màn tái hiện cảnh “nắm tay ở bãi đậu xe” nổi tiếng trong phim theo yêu cầu của khán giả. Họ nhận xét cả hai đang nhập vai để mang đến một cái kết đáng nhớ cho tác phẩm.

Trong Đầu xuân tươi sáng, Tôn Thiên đảm nhận vai Thượng Chi Đào, một nhân viên mới, còn Tỉnh Bách Nhiên vào vai Loan Niệm, vị sếp khó tính. Hai nhân vật sau đó nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ bí mật trong nhiều năm. Chính mô-típ yêu đương kín đáo nơi công sở cùng phản ứng hóa học tự nhiên của cặp đôi là một trong những yếu tố giúp bộ phim gây sốt.

Tuy nhiên, không phải khán giả nào cũng đồng tình. Một bộ phận cho rằng hai diễn viên đang “diễn” quá đà và cần giữ khoảng cách nhất định ngoài đời. Đặc biệt, Tỉnh Bách Nhiên được biết đến là đang có mối quan hệ tình cảm lâu năm với siêu mẫu Lưu Văn, vì vậy màn tương tác thân mật với bạn diễn khiến một số người không hài lòng.

Trước đó, Tôn Thiên từng công khai bình luận xin chiếc áo Tỉnh Bách Nhiên mặc. Sau khi được đàn anh gửi áo, cô còn diện chiếc áo này và đăng ảnh lên mạng xã hội, càng khiến những đồn đoán về mối quan hệ giữa hai người xuất hiện.

Dù tranh cãi vẫn tiếp diễn, không thể phủ nhận Đầu xuân tươi sáng đã trở thành “hắc mã” của màn ảnh Trung Quốc mùa hè 2026. Phim từng có 14 ngày vượt mốc 10.000 điểm nhiệt trên Youku, lượt xem trung bình ngày có thời điểm vượt 50 triệu. Thành công này cũng giúp Tỉnh Bách Nhiên được đánh giá cao về diễn xuất, trong khi Tôn Thiên khẳng định vị thế của một tiểu hoa đán hợp với dòng phim ngôn tình hiện đại.