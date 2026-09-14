Chiếc xe ô tô đang rẽ vào khúc cua thì bất ngờ cán trúng bé gái 2 tuổi khiến nạn nhân tử vong

Đoạn clip đau lòng cho thấy bé gái 2 tuổi Adrija đang ngồi xổm bên đường trong khi mẹ em trò chuyện với một người bạn thì chiếc xe bất ngờ rẽ vào khúc cua và lao về phía bé. Chiếc xe đột ngột chuyển hướng khi Adrija khuất dưới gầm xe.
Video 2 ngày 8 giờ 19 phút trước

Thiên Thanh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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