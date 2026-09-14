Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau khi kết hôn, Trần Kiều Ân từng được phát hiện mắc hội chứng ngưng thở khi ngủ. Chính Alan là người nhận ra những dấu hiệu bất thường của vợ. Anh nhiều lần phàn nàn vì tiếng ngáy lớn của Trần Kiều Ân, sau đó còn phát hiện cô có những khoảng thời gian ngừng thở kéo dài trong lúc ngủ.

Trần Kiều Ân từng được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng” xứ Đài với hàng loạt tác phẩm đình đám. Sau khi kết hôn với Alan Tằng Vỹ Xương, người kém cô 9 tuổi, vào năm 2022, nữ diễn viên dần rút khỏi làng giải trí để tận hưởng cuộc sống riêng và dành thời gian bên ông xã.

Lo lắng cho sức khỏe của bà xã, Alan lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy Trần Kiều Ân có khoảng 25 lần ngưng thở mỗi giờ, mỗi lần kéo dài từ 50 giây trở lên. Tình trạng này được đánh giá nghiêm trọng bởi việc thiếu oxy lặp đi lặp lại trong đêm có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch, huyết áp và đột quỵ.

Sau khi được bác sĩ tư vấn, Trần Kiều Ân quyết định phẫu thuật để cải thiện tình trạng đường thở bị hẹp, tắc nghẽn. Sau điều trị, tình trạng ngáy của nữ diễn viên được cải thiện đáng kể, giúp cô có giấc ngủ tốt hơn và ông xã cũng không còn phải thấp thỏm lo lắng.

Về chuyện tình cảm, Trần Kiều Ân và Alan quen nhau khi cùng tham gia chương trình Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 vào năm 2019. Cặp đôi sau đó phát triển tình cảm ngoài đời và chính thức công khai hẹn hò vào cuối năm. Mối quan hệ từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Trần Kiều Ân vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai.

Sau nhiều năm bên nhau, hai người đăng ký kết hôn năm 2022 và tổ chức hôn lễ tại Malaysia vào tháng 9/2024. Kể từ đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm, cùng chồng đi du lịch và tận hưởng cuộc sống bình yên.

Ở tuổi ngoài 40, Trần Kiều Ân cũng từng chia sẻ rằng cô chưa có kế hoạch sinh con vì chưa thực sự sẵn sàng cho vai trò làm mẹ. Hiện tại, nữ diễn viên ưu tiên cuộc sống hôn nhân và những trải nghiệm cá nhân bên ông xã.