'Nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài' Trần Kiều Ân trẻ trung khó tin ở tuổi 46

Sao quốc tế 31/03/2026 10:15

Trần Kiều Ân mới đây gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện với trang phục gợi cảm, táo bạo.

Mới đây, Trần Kiều Ân gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện với trang phục gợi cảm, táo bạo.

Cô mặc nội y ren trắng, tôn làn da rạng rỡ và đường cong quyến rũ. Ở một bức khác, Trần Kiều Ân diện áo thể thao màu nude, khoe vòng eo săn chắc không chút mỡ thừa. Ở tuổi 46, Trần Kiều Ân được nhận xét vẫn trẻ trung đáng kinh ngạc. Nhiều dân mạng cho rằng diễn viên chỉ như mới ngoài 30 tuổi.

"Vừa đẹp vừa quyến rũ, vóc dáng khiến người ta phải ghen tị", "Không ngờ cũng có ngày Trần Kiều Ân khoe ảnh nội y", "Không tin được chị ấy đã 46 tuổi. Thân hình không còn gì để chê"... là một số bình luận của người hâm mộ. Một số dân mạng còn xin Trần Kiều Ân tiết lộ bí quyết giữ gìn sắc vóc.

 

'Nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài' Trần Kiều Ân trẻ trung khó tin ở tuổi 46 - Ảnh 1

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, từng được mệnh danh là nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài nhờ thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em. Cô còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm..

Thời gian qua, Trần Kiều Ân tích cực hoạt động trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống, gia đình. Chồng của nữ diễn viên từng vướng tin đồn có con riêng.

Gần đây, xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ, Trần Kiều Ân thẳng thắn đối diện với những đồn đoán xoay quanh chuyện hôn nhân. Ngay trên sóng, cô quay sang hỏi chồng: "Con riêng của anh là trai hay gái vậy?". Đáp lại, ông xã Trần Kiều Ân cho hay "Đến anh còn chưa từng nghe nói đến". Việc cặp đôi dùng giọng điệu hài hước để đáp lại tin đồn thất thiệt khiến khán giả tại trường quay đều bật cười.

Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế

Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế

Sau khi kết hôn với bạn trai kém 9 tuổi vào năm 2024, Trần Kiều Ân khiến bao người ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân mỹ mãn. 

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Kiều Ân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế

Chồng trẻ kém 9 tuổi của Trần Kiều Ân bất ngờ hé lộ 'cực sốc' về gia thế

Trần Kiều Ân tiết lộ chuyện 'nên duyên' với chồng trẻ nhờ show hẹn hò

Trần Kiều Ân tiết lộ chuyện 'nên duyên' với chồng trẻ nhờ show hẹn hò

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Trần Kiều Ân gây tranh cãi khi phát ngôn: 'Sống tận hưởng, không phải để sinh con'

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Khán giả 'sốc' với vẻ ngoài khác lạ của Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân gặp lại Nguyễn Kinh Thiên, phim thần tượng 'Định Mệnh Anh Yêu Em' bất ngờ gây sốt

Trần Kiều Ân gặp lại Nguyễn Kinh Thiên, phim thần tượng 'Định Mệnh Anh Yêu Em' bất ngờ gây sốt

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 1 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 41 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 1 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?