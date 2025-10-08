Trần Kiều Ân tiết lộ chuyện 'nên duyên' với chồng trẻ nhờ show hẹn hò

Với quyết tâm đó, Trần Kiều Ân đã vượt qua nỗi do dự, cảm giác e ngại trong lòng và chủ động tham gia show hẹn hò. Chính sự cởi mở và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ đã giúp cô kết nối được với Tằng Vỹ Xương, tình yêu của họ nảy nở rồi gắn bó bền chặt ngay cả sau khi chương trình kết thúc.

Trong sự kiện quảng bá một chương trình thực tế, Trần Kiều Ân kể rằng nhiều người biết cô gặp được bạn đời thông qua chương trình nào nhưng lý do cô quyết định tham gia chương trình đó thì lại khác. Sao phim Hoàng tử ếch chia sẻ thời điểm đó, cô đột nhiên cảm thấy đã đến lúc phải chủ động tìm kiếm "một nửa" của riêng mình. "Nếu anh ấy không xuất hiện, vậy thì tôi sẽ phải tự mình tìm kiếm", nghệ sĩ Đài Loan nhớ lại.

"Chúng tôi đều sẵn sàng mở lòng để thấu hiểu, cảm nhận tâm hồn của nhau và có lẽ đó là việc dũng cảm nhất tôi từng làm trong đời", minh tinh 7X nhớ lại quyết định năm xưa.

Nữ diễn viên phim Định mệnh anh yêu em cho biết từ lúc hẹn hò cho đến khi bước vào cuộc sống hôn nhân, cô luôn cảm thấy tự do, không bị gò bó. Người đẹp thấy hạnh phúc khi chồng kém 9 tuổi luôn chiều chuộng, bao dung, mang lại cho cô cảm giác an toàn và niềm vui mỗi ngày. Qua câu chuyện của mình, nghệ sĩ 46 tuổi nhắn nhủ mọi người hãy can đảm tìm kiếm tình yêu. "Nếu bạn không dám yêu, không dám bước bước chân đầu tiên thì tình yêu chẳng bao giờ đến với bạn đâu", cô gửi gắm.

Khi được hỏi liệu khoảng cách tuổi tác trong hôn nhân có khiến cặp đôi trở nên căng thẳng, bất đồng không, Tằng Vỹ Xương khéo léo đáp: "Có chứ, vì cô ấy như trẻ con vậy" khiến Trần Kiều Ân chỉ biết bật cười.

Trần Kiều Ân và Tằng Vỹ Xương gặp nhau năm 2019 khi tham gia một chương trình thực tế. Bạn đời kém nữ diễn viên xứ Đài 9 tuổi, xuất thân trong gia đình kinh doanh có tiếng ở Malaysia. Cặp đôi đăng ký kết hôn hồi 2022 nhưng đến tháng 9.2024, họ mới tổ chức đám cưới tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở đảo Langkawi (Malaysia) - nơi hai người gặp nhau lần đầu.

Kể từ khi về chung nhà, Trần Kiều Ân cùng chồng dành thời gian tận hưởng thế giới hai người, không đặt nặng chuyện con cái.