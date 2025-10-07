Cụ ông cố gắng bám vào lan can trước khi rơi từ lầu 8 xuống đất tử vong

Đời sống 07/10/2025 15:40

Tại sân bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 7.10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông lớn tuổi rơi từ lầu 8, Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong.

Trước đó, tối 3.10, ông L.V.T (80 tuổi, ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).

Đến khoảng 21 giờ ngày 6.10, người nhà phát hiện ông T. rời khỏi bệnh viện nên đăng thông báo tìm, nhưng không tìm thấy.

Cụ ông cố gắng bám vào lan can trước khi rơi từ lầu 8 xuống đất tử vong - Ảnh 1

Hình ảnh người dân quay cảnh người đàn ông lớn tuổi cố gắng bám vào tường ban công tòa nhà bệnh viện, trước khi rơi xuống đất - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7.10, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ phía tòa nhà Bệnh viện đa khoa Bình Phước.

Khi nhìn sang thì thấy ông T. đang đu bám 2 tay ở ban công một căn phòng tầng 8 tòa nhà bệnh viện, chỉ vài giây sau đó, người này đã bị rơi xuống đất. Khi các bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Vụ người đàn ông rơi từ lầu 8 Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn vừa bị vỡ, nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực hạ du. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân.

Từ khóa:   rơi lầu tử vong rơi lầu tin moi

