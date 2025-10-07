Tại sân bệnh viện, người dân phát hiện một cụ ông nằm bất động trên vũng máu.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 7.10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Đồng Xoài đang khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông lớn tuổi rơi từ lầu 8, Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong.
Trước đó, tối 3.10, ông L.V.T (80 tuổi, ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Bình Phước (phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).
Đến khoảng 21 giờ ngày 6.10, người nhà phát hiện ông T. rời khỏi bệnh viện nên đăng thông báo tìm, nhưng không tìm thấy.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 7.10, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ phía tòa nhà Bệnh viện đa khoa Bình Phước.
Khi nhìn sang thì thấy ông T. đang đu bám 2 tay ở ban công một căn phòng tầng 8 tòa nhà bệnh viện, chỉ vài giây sau đó, người này đã bị rơi xuống đất. Khi các bác sĩ đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.
Vụ người đàn ông rơi từ lầu 8 Bệnh viện đa khoa Bình Phước xuống đất tử vong đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.