Cháy kho hàng ở gần chợ TP.HCM, khói đen bao trùm khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Ngày 7/10, Công an phường Tân Bình cùng Công an TP.HCM đã dập tắt đám cháy tại một kho hàng, ngăn chặn cháy lan sang khu chợ nằm bên cạnh.

Theo thông tin từ VOV, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 7/10, người dân phát hiện cháy bên trong kho hàng tại hẻm 491 Trường Chinh, phường Tân Bình (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

Tại đây, đám cháy tỏa khói đen bao trùm cả khu vực khiến những người sống trong hẻm, hộ kinh doanh gần khu vực cháy hốt hoảng tháo chạy ra phía ngoài đường lớn. Vụ cháy nằm gần khu vực chợ truyền thống Võ Thành Trang khiến nhiều tiểu thương vô cùng lo lắng.

Đám cháy bùng phát, khói đen bốc lên cao - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 13 - Công an TP.HCM đã lập tức điều nhiều phương tiện cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khoảng 200 mét trên đường Trường Chinh để phục vụ chữa cháy. Lính cứu hỏa chia ra nhiều hướng tiếp cận đám cháy.

Trong đó một nhóm được huy động sang khu vực chợ Võ Thành Trang, đảm bảo không để lửa cháy lan sang khu vực chợ và các hộ kinh doanh xung quanh.

Lực lượng chức năng phong toả một đoạn đường Trường Chinh để phục vụ chữa cháy - Ảnh: VietNamNet

Do bên trong kho hàng chứa đồ nhựa nên khi cháy phát sinh nhiều khói. May mắn là thời điểm xảy ra vụ việc, bên trong kho không có người.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại do vụ cháy kho hàng đang được làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-kho-hang-o-gan-cho-tphcm-khoi-en-bao-trum-khu-dan-cu-khien-nhieu-nguoi-hoang-hot-thao-chay-743630.html