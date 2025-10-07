Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể cháu bé 10 tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Đời sống 07/10/2025 14:31

Cháu S cùng bạn ra chơi tại khu vực bờ suối. Trong lúc nô đùa, S không may trượt chân rơi xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 7/10, UBND phường Mộc Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Chiều 6/10, trên địa bàn xảy ra vụ việc cháu bé 10 tuổi trượt chân ngã xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Cụ thể theo UBND phường Mộc Sơn, khoảng 17h ngày 6/10, cháu Hoàng N.S (NS 2014, trú tại phường Mộc Sơn) cùng bạn ra chơi tại khu vực bờ suối. Trong lúc nô đùa, cháu S không may trượt chân rơi xuống suối và bị nước lũ cuốn trôi.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể cháu bé 10 tuổi bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Mộc Sơn đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn, nước suối chảy xiết và trời tối nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.

Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

