Hai phụ nữ tử vong, nghi do đuối nước tại đập dâng Văn Phong

Đời sống 07/10/2025 12:14

Hai phụ nữ ở xã Bình Phú được phát hiện tử vong tại đập dâng Văn Phong, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Thứ - Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú (Gia Lai) - cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được 2 thi thể bị đuối nước tại khu vực đập dâng Văn Phong, đoạn qua xã Bình Phú.

"Tối qua lực lượng chức năng vớt được 1 người, sáng nay vớt được người thứ 2. Hiện đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Thứ thông tin.

Hai phụ nữ tử vong, nghi do đuối nước tại đập dâng Văn Phong - Ảnh 1
Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể chị Ng. lên bờ - Ảnh: Báo Gia Lai

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia Lai, vào khoảng 21h20 ngày 6/10, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Bích Nh. (SN 1993, trú xã Bình Phú) tại khu vực đập dâng Văn Phong nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, công an xác định trước đó chị Nh. đi cùng Nguyễn Thị Thúy Ng. (SN 1990, cùng địa phương). Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, chị Ng. không có mặt tại hiện trường, nghi cũng bị đuối nước.

Đến khoảng 8h30 sáng 7.10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Ng. tại vị trí cách nơi phát hiện chị Nh. khoảng 1km.

Phẫn nộ quán ăn ở Hà Nội khi nhân viên nói 'cho khách ăn rác, nước bọt'

Phẫn nộ quán ăn ở Hà Nội khi nhân viên nói 'cho khách ăn rác, nước bọt'

Một bạn trẻ vừa đăng tải bài viết 'bóc phốt' một nhà hàng BBQ sau khi phát hiện có tóc trong đồ ăn và gặp phải cách ứng xử thiếu tôn trọng từ phía nhân viên.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Năm 9/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 8/10/2025, 3 con giáp hốt trọn ổ vàng, giàu sang vượt bậc, hút hết vận khí trời ban, vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Đúng hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, đổi đời đổi vận, tiều tiêu thoải mái, sự nghiệp phất lên như 'mọc cánh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Bắp cải là "siêu thực phẩm" giá rẻ với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết 

Dinh dưỡng 1 giờ 45 phút trước
Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau hôm nay, thứ Tư 8/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (8/10/2025), 3 con giáp mở mắt 'tiền rơi trúng người', đỏ cả tình lẫn tiền, tài lộc vượng phát như 'phượng hoàng sải cánh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Cuối ngày hôm nay (8/10/2025), 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Ca sĩ Lynda Trang Đài từng trộm cắp tài sản mà vẫn tái phạm

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Cô gái 17 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm khi băng qua đường trong cơn mưa lớn

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm đâm người yêu tử vong trên vỉa hè ở TP.HCM

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Cháy tại hầm giữ xe trung tâm thương mại ở TP.HCM, hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Hà Nội “chìm trong nước” hai lần chỉ trong một tuần: Nguyên nhân do đâu?

Cháy kho hàng ở gần chợ TP.HCM, khói đen bao trùm khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Cháy kho hàng ở gần chợ TP.HCM, khói đen bao trùm khu dân cư khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy

Cụ ông cố gắng bám vào lan can trước khi rơi từ lầu 8 xuống đất tử vong

Cụ ông cố gắng bám vào lan can trước khi rơi từ lầu 8 xuống đất tử vong

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn