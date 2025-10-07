Hai phụ nữ ở xã Bình Phú được phát hiện tử vong tại đập dâng Văn Phong, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 7/10, ông Nguyễn Văn Thứ - Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú (Gia Lai) - cho biết, lực lượng chức năng đã vớt được 2 thi thể bị đuối nước tại khu vực đập dâng Văn Phong, đoạn qua xã Bình Phú.

"Tối qua lực lượng chức năng vớt được 1 người, sáng nay vớt được người thứ 2. Hiện đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ", ông Thứ thông tin.

Lực lượng chức năng và người dân đưa thi thể chị Ng. lên bờ - Ảnh: Báo Gia Lai

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia Lai, vào khoảng 21h20 ngày 6/10, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Bích Nh. (SN 1993, trú xã Bình Phú) tại khu vực đập dâng Văn Phong nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, công an xác định trước đó chị Nh. đi cùng Nguyễn Thị Thúy Ng. (SN 1990, cùng địa phương). Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, chị Ng. không có mặt tại hiện trường, nghi cũng bị đuối nước.

Đến khoảng 8h30 sáng 7.10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị Ng. tại vị trí cách nơi phát hiện chị Nh. khoảng 1km.

