Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2025: Tiếp tục bật tăng mạnh, vàng miếng SJC tiến tới mốc 141 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 7/10/2025 thị trường vàng biến động mạnh mẽ. Trong đó vàng thế giới chạm ngưỡng 4.000 USD/ounce, còn vàng miếng SJC tiến tới mốc 141 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 138,6 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng giá mua vàng lên 138 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào mỗi lượng vàng miếng lên 138,6 triệu đồng, bán ra 140,6 triệu đồng… Như vậy, chỉ trong 24 giờ qua, vàng đã tăng 2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn tăng từ 300.000 - 700.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào lên 135 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng. Công ty PNJ mua vào 134,5 triệu đồng, bán ra 137,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 134,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng…

Theo báo Người Lao Động, đến 6 giờ ngày 7/10 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay lên tới 3.965 USD/ounce, tăng mạnh 40 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.925 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 65 USD, chốt ở mức 3.974 USD/ounce. Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính: Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài. Điều này đã kích thích nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng

Theo hãng tin Bloomberg, giá vàng đã tăng khoảng 50% trong năm 2025, phản ánh sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị diễn ra ở nhiều nơi. Các quỹ đầu tư cũng ghi nhận dòng vốn mạnh mẽ vào tuần trước, với lượng vàng nắm giữ tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu nhờ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tư nhân. Tình hình chính trị tại Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý, khi chưa có tín hiệu nào cho thấy việc đóng cửa chính phủ sẽ sớm chấm dứt. Sự bất ổn này tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Ngoài giá vàng, các thị trường quan trọng khác cũng biến động đáng kể. Đồng USD tuy tăng giá mạnh nhưng không đủ sức để hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cầm cự ở mức 4,16%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các bất ổn kinh tế và chính trị.

