Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2025: Vừa mở cửa, đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 139 triệu đồng/lượng

Đời sống 06/10/2025 10:06

Hôm nay, ngày 6/10/2025 giá vàng thế giới liên tiếp lập đỉnh mới. Trong khi đó, vàng SJC trong nước đã vượt 139 triệu đồng/lượng. 

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 137,1 triệu đồng, bán ra 139,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 136,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,1 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng 500.000 đồng mỗi lượng, lên 137,1 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 139,1 triệu đồng… Đây là mức cao nhất của vàng từ trước đến nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2025: Vừa mở cửa, đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 139 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Giá vàng nhẫn cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 133,2 triệu đồng, bán ra 136,2 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 132,9 triệu đồng, bán ra 135,7 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 132,9 triệu đồng, bán ra 135,9 triệu đồng…

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 6/10, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới gây bất ngờ khi vượt đỉnh cũ, lập đỉnh mới trên 3.900 USD/ounce. Lúc 8 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.908 USD/ounce, tăng tổng cộng hơn 20 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. 

Chưa đầy 30 phút sau đó, mức giá tiếp tục được đẩy lên hơn 3.917 USD/ounce, tăng hơn 33 USD so với mức giá cuối tuần. 

Theo giới phân tích, động lực chính giúp giá vàng đi lên không chỉ là những diễn biến từ việc chính phủ Mỹ vẫn còn đóng cửa, mà còn là nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương các nước. 

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2025: Vừa mở cửa, đồng loạt tăng mạnh, vàng SJC vượt 139 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Lúc 8 giờ 30, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.908 USD/ounce. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Thống kê mới nhất vừa được Hội đồng vàng thế giới (WGC) công bố cho thấy, ngân hàng trung ương nhiều nước đang tiếp tục mua vào vàng, trong đó, riêng tháng 8 vừa qua có thêm khoảng 15 tấn vàng được mua bổ sung.

"Con số trên phù hợp với lượng mua ròng của ngân hàng trung ương nhiều nước từ tháng 3 đến tháng 6, phản ánh xu hướng mua ròng trở lại trong năm nay. Dù vậy, việc giá vàng liên tục lập những mốc đỉnh mới gần đây có thể làm chậm lại việc mua vào của các ngân hàng trung ương, nhưng xu hướng vẫn mạnh mẽ" – báo cáo của WGC nêu. 

Giá vàng thế giới tăng rất mạnh thúc đẩy giá vàng trong nước cũng đi lên. 

