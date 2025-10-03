Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 03/10/2025 09:56

Hôm nay, ngày 3/10/2025, giá vàng sau chuỗi ngày tăng nóng, đã đảo chiều giảm mạnh do nhà đầu tư ồ ạt bán tháo chốt lời, kéo theo vàng trong nước quay đầu giảm. 

 

Giá vàng miếng SJC

Theo báo Lao Động, tính đến 6h00 ngày 3.10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 135,3-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra so với một ngày trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 6h00 ngày 3.10, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132,8-135,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 132-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới có thời điểm tái lập mức kỷ lục 3.890 USD/ounce. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút giao dịch, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh khi nhà đầu tư nhanh chóng bán tháo để chốt lời. Tính đến 6 giờ sáng ngày 3-10, giá vàng hôm nay giảm 31 USD, còn 3.859 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 giảm mạnh 47 USD, xuống còn 3.850 USD/ounce.

Sự sụt giảm này diễn ra sau khi giá vàng liên tục lập các mức kỷ lục trong thời gian gần đây. Thế nhưng, hoạt động chốt lời mạnh mẽ đã đẩy giá vàng hôm nay giảm sâu, đánh dấu một phiên giao dịch hết sức biến động.

