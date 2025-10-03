Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987), người bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập.

Theo thông tin báo Thanh Niên, ngày 3/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, ngụ xã Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng khi hành hung và bắt tài xế xe buýt quỳ giữa đường. Tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hòa (SN 1987). Ảnh: Báo Thanh Niên. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn trong quá trình gửi và vận chuyển hàng bằng xe buýt nên Nguyễn Văn Hòa đã dùng dây thắt lưng và dép đánh ông N.K.B (48 tuổi, tài xế lái xe buýt tuyến Vinh - Tân Kỳ) ngay giữa đường.

Nguyễn Văn Hòa còn bắt ông B. quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy ông B. bị hành hung, chị N.T.N (39 tuổi, nhân viên phụ xe buýt) đã xuống can ngăn thì bị Hòa đạp vào người. Tài x ế N.K.B bị bắt quỳ giữa đư ờng xin lỗi sau khi bị đ ánh b ằng d ây th ắt l ưng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Như trước đó báo Người Lao Động đưa tin, vào chiều 1/10, Công an xã Tân Kỳ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực bến xe Tân Kỳ, thuộc khối 2, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An có một nhóm người đang xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, thông tin vụ việc trên cũng được các trang mạng xã hội đăng tải.

Sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Tân Kỳ đã nhanh chóng cử tổ công tác tiến hành xác minh và triệu tập Nguyễn Văn Hòa (SN 1987, trú tại xóm Quy Hậu, xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), ông N.K.B. (SN 1977, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và bà N.T.N. (SN 1986, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An; cùng là nhân viên của xe bus Thạch Thành tuyến Tân Kỳ - Vinh) đến làm việc. Quá trình làm việc, Cơ quan Công an đã làm rõ, do có mâu thuẫn trong quá trình vận chuyển hàng hóa nên Nguyễn Văn Hòa có hành vi dùng tay không, thắt lưng và dép đánh ông B. và bắt tài xế xe buýt này quỳ xuống đường xin lỗi. Thấy sự việc trên, bà N. vào can ngăn thì bị Hòa đạp vào người. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tài xế xe buýt bị hành khách đánh, bắt quỳ giữa đường ở Nghệ An Một nam tài xế xe buýt ở Nghệ An vừa bị hành khách bắt quỳ giữa đường và dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tam-giu-hinh-su-nguoi-an-ong-bat-tai-xe-xe-buyt-quy-lay-giua-uong-van-xin-roi-anh-ap-o-nghe-an-743357.html