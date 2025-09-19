Theo đó, sự việc xảy ra ngày 16/9, trong giờ chuyển tiết. Khi vào lớp 7A14, cô H. phát hiện học sinh G.B. đang chơi đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu nộp lại vì nguy hiểm. Nam sinh không đồng ý, túm tay xin lại nhưng bị từ chối, sau đó túm tóc, xô đẩy khiến cô H. ngã. Một số học sinh đã can ngăn, sự việc được camera lớp ghi lại.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 19/9, đại diện UBND phường Định Công, Hà Nội, cho biết đã chỉ đạo Công an phường, Phòng Văn hoá xã hội phối hợp Trường THCS Đại Kim xác minh vụ một nam sinh lớp 7 có hành vi thiếu chuẩn mực, tác động vật lý với giáo viên.

Ngay sau đó, cô H. báo cáo Ban giám hiệu. Hiệu trưởng cùng giáo viên trực tiếp làm việc với học sinh, đồng thời báo cáo UBND phường Định Công. Công an phường đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào tường trình của hai học sinh này, lúc đó B. rất quá khích, cơ thể to béo nên hai học sinh này không dám can ngăn.

Ngay sau đó, nhà trường đã cho học sinh Gia B. tường trình sự việc và mời phụ huynh học sinh đến làm việc.

16h25 ngày 16/9, ông Lê Văn Lai, bố của học sinh Lê Gia B. đến trường xin lỗi giáo viên và xin phép cho con nghỉ học ngày 17/9 để đi khám sức khoẻ tâm lý.

Sáng 18/9, gia đình học sinh B. có nhắn tin hẹn gặp giáo viên chủ nhiệm để gửi kết quả khám bệnh và cho con vào lớp, song cô giáo chủ nhiệm đang đi trên đường nên không kịp đọc tin nhắn. Gia đình học sinh đã đưa con vào lớp dự học buổi sáng 18/9.

Khoảng 14h ngày 18/9, hai Phó hiệu trưởng nhà trường và giáo viên chủ nhiệm đã làm việc với gia đình và học sinh B. để giải quyết sự việc.

Tại đây, em B. và gia đình một lần nữa đã nhận lỗi và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm, nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm đề xuất hình thức kỉ luật phù hợp với mức độ vi phạm của học sinh.

Gia đình trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng được đón con về giáo dục trong 10 ngày để con thay đổi bản thân, tạo cơ hội cho con được sửa đổi trở thành người tốt. Giáo viên chủ nhiệm đã đồng ý với đề xuất của gia đình em B.

Theo báo cáo của nhà trường, Ban giám hiệu đã gặp giáo viên chủ nhiệm để động viên tinh thần và rút kinh nghiệm khi xử lý học sinh vi phạm kỷ luật, đồng thời nhắc nhở học sinh toàn trường tuyệt đối không đem vật nguy hiểm đến trường. Khi mắc lỗi phải rút kinh nghiệm và có thái độ đúng mực, cầu tiến với giáo viên.

Ngày 19/9, nhà trường đã xử lý giáo dục học sinh và ổn định tinh thần cho giáo viên.

Nhà trường đang nhờ công an phường Định Công can thiệp, điều tra nguồn phát tán clip khi chưa được phép của nhà trường và xử lý theo quy định của pháp luật.