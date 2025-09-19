Đại diện xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào sáng nay (18/9) trên địa bàn xảy ra vụ án nghiêm trọng khi một đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường bất ngờ bị gã thanh niên mặc áo đen, tay cầm dao lao tới truy sát.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/9, sau khi dùng dao bầu đâm cặp nam, nữ khi đang đi trên đường vì ghen tuông, Vương Văn Dũng (SN 1995, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên) đã tới trụ sở Công an xã Đức Hợp để đầu thú.

Tại cơ quan công an, Dũng khai báo có quan hệ tình cảm với chị Q. nhưng người phụ nữ này cũng có quan hệ tình cảm với anh B. Vì ghen tuông, khoảng 8h sáng cùng ngày, Dũng cầm theo dao bầu điều khiển xe máy BKS: 34F1-014.76 đi theo chị Q. và anh B. Khi tới khu vực địa bàn xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên thì Dũng ra tay.

Đối tượng Vương Văn Dũng - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tại đây, Dũng dùng dao đâm anh B. 1 nhát vào lưng, còn chị Q. bị đâm nhiều nhát vào mặt và lưng.

Chị Q. sau đó nằm gục, anh B. chạy thoát khỏi hiện trường.

Thực hiện xong hành vi, Dũng điều khiển xe máy về nhà và tới trụ sở Công an xã Đức Hợp để đầu thú.

Hiện trường vụ việc được camera ghi lại - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do camera nhà dân ghi lại vụ việc cặp nam nữ bị một người áo đen lao tới dùng dao đâm tới tấp.

Người phụ nữ nằm gục tại chỗ, người đàn ông bỏ chạy được. Sau khi thực hiện hành vi, người đàn ông áo đen đã lên xe máy tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ nguyên nhân.

