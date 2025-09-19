Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 18/9, tại khuôn viên tòa nhà CT11, khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, thuộc phường Định Công, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, chiều 18/9, tại khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội) xảy ra sự việc đau lòng ở khuôn viên tòa CT11.

Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, nhiều người bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh vang lên từ khu vực tòa nhà. Sau đó, họ bàng hoàng phát hiện một người phụ nữ nằm bất động dưới nền gạch, cạnh sảnh tòa CT11.

Nhiều người dân tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay lập tức, vụ việc được trình báo đến cơ quan chức năng. Lực lượng công an phường Định Công cùng đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân.

Đại diện Công an phường Định Công xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết thêm, bước đầu xác định nạn nhân là nữ, khoảng 50 tuổi. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện điện thoại có bức thư tuyệt mệnh rơi ra từ người nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ danh tính cũng như nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.

