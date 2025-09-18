Người đàn ông đâm người phụ nữ nhiều nhát trên đường phố, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 18/09/2025 17:10

Ngày 18/9, đại diện lãnh đạo xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 8h cùng ngày trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 18/9, tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên (trước đây là xã Tân Dân, huyện Khoái Châu), xảy ra một vụ việc nghiêm trọng khi một người đàn ông cầm dao bầu ngồi sau xe máy đuổi theo một xe máy khác, rồi bất ngờ lao tới đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ngồi phía sau.

Hình ảnh từ camera của người dân ghi lại cho thấy hung thủ liên tục ra tay ngay giữa đường, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Người đàn ông đâm người phụ nữ nhiều nhát trên đường phố, tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Một người đàn ông cầm dao bầu tấn công phụ nữ ở ngoài đường do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, công an vào cuộc xác định nghi phạm là Vương Văn Dũng (SN 1995, trú xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên).

Đối tượng Dũng sau đó đã bị tạm giữ để điều tra. Theo lời khai ban đầu, Dũng và chị Q. có quan hệ tình cảm, khi thấy chị này cũng có quan hệ tình cảm với anh B. thì tỏ ra ghen tuông và thực hiện hành vi trên.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa hai bên. Sau khi gây án, người đàn ông này điều khiển xe máy trở về nhà, rồi sau đó đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Từ khóa:   Mâu thuẫn tình cảm truy sát tin moi

