Nóng: Bão số 8 trên Biển Đông hình thành, siêu bão tiềm năng số 9 đang tăng tốc

Tin bão mới nhất của Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho hay, trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới Mirasol đã mạnh lên thành bão nhiệt đới với tên quốc tế là Mitag, cơn bão số 8 trên Biển Đông và vẫn đang được theo dõi bên ngoài khu vực dự báo của Philippines (PAR).

Theo thông tin từ báo Lao Động, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa hôm nay (18/9), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 8, tên quốc tế là Mitag. Tên bão Mitag do Micronesia đặt tên. Mitag trong tiếng Yap là tên người phụ nữ và có nghĩa là “đôi mắt của tôi”.

Đến 13h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển Tây Bắc, mạnh lên cấp 9, chiều tối mai (19/9) đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sau đó suy yếu và tan dần; ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp nước ta.

Hướng di chuyển của bão số 8 chiều 18/9

Theo thông tin từ VietNamNet, theo các chuyên gia khí tượng, dù không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta nhưng bão số 8 vẫn gây ra hiện tượng thời tiết xấu trên biển và đất liền.

Cụ thể, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, dự báo trong khoảng ngày 22-23/9, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra một đợt mưa lớn.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) gió Tây Nam cấp 4-5, độ cao sóng 1,5-2,75m, biển động nhẹ. Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5,

độ cao sóng 1-2m, biển có lúc động nhẹ. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và giông. Trong cơn giông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

