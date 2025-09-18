Lãnh đạo phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã nhận được thông tin 2 người tử vong tại một nhà nghỉ.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 18/9, một nguồn tin xác nhận Công an phường Ninh Hòa đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra vụ hai người tử vong trong nhà nghỉ trên đường Nguyễn Trường Tộ.

Cụ thể, khoảng trưa 18/9, nhiều cảnh sát đã có mặt tại nhà nghỉ T.Q (phường Ninh Hòa) để phong tỏa hiện trường.

Bên cạnh đó, có khoảng 3 xe cấp cứu cũng có mặt ở đây.

Hiện trường nơi 2 người tử vong trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, lãnh đạo phường Ninh Hòa cho biết vụ việc đang được công an phường phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ. Lãnh đạo này cho hay có ít nhất 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một thanh niên và một phụ nữ (quê tỉnh Cà Mau).

Cả hai được phát hiện tử vong tại hiện trường nhà nghỉ với nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra.

Thông tin MỚI trong vụ phát hiện thi thể bé trai vào thùng rác: Trích xuất camera truy tìm người bỏ Lực lượng công an đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh nhằm tìm ra người đã bỏ thi thể bé trai sơ sinh vào thùng rác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-phat-hien-oi-nam-nu-tu-vong-tai-nha-nghi-o-khanh-hoa-742198.html