Sau đó, một người hút thuốc mang phong thái, trang phục giống "tổng tài" (người thành công, đứng đầu công ty, doanh nghiệp) có động tác giơ tay, lập tức người đàn ông ngồi bên cạnh đứng dậy, tiến vào quầy thu ngân, đấm 2 phát vào mặt nhân viên quán, khiến nạn nhân ngã ra sàn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 18/9, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, đang xác minh vụ một nam nhân viên quán cà phê bị hành hung. Dựa vào clip chia sẻ trên mạng xã hội, một nhóm khách bị nam nhân viên nhắc nhở nhiều lần vì hút thuốc trong không gian kín.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh N.V.T. (27 tuổi) xác nhận anh là người "tổng tài" trong vụ việc trên. Theo anh T., sự việc xảy ra vào chiều 17/9. Thời điểm trên, anh T. cùng nhóm bạn vào quán cà phê tại khu đô thị Times City. Khi ở trong quán, anh T. lấy ra một tẩu thuốc lá mới được tặng, nhưng bị tắc. Do đó, nam thanh niên khẳng định mình chưa hút thuốc trong quán. Tuy nhiên, nhóm của anh T. bị nhân viên quán nhắc nhở.

Lúc này, "tổng tài" lại giơ tay ra hiệu rồi hô 3 tiếng "thôi, thôi, thôi". Người đàn ông lập tức trở về chỗ ngồi.

Theo lời kể của anh T., nam nhân viên ban đầu nói rất nhỏ, và sau đó có những lời lẽ xúc phạm tới anh và nhóm bạn. Vì vậy, T. mới bảo "một người em" ra khu vực quầy thu ngân để hỏi.

T. cho biết ngay khi vào trong khu vực quầy, nam nhân viên "trợn mắt, nắm tay", khiến người em của T. nghĩ bị tấn công nên "phản xạ tự vệ" bằng hành động tát lại nhân viên.

"Tôi đã lập tức can ngăn, nói hai bên dừng lại, và em tôi cũng dừng theo", T. nói và cho hay ngay sau đó, anh đã đề nghị được gặp chủ quán để hòa giải nhưng không được.

Camera ghi lại thời điểm xảy ra sự việc - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Tuy nhiên, theo clip từ camera giám sát, "người em" của anh T. đi vào quầy thu ngân trong lúc nam nhân viên đang ngồi máy tính. Trước khi bị đánh, nam nhân viên không có hành động hay phản ứng gì trước, mà chỉ ngước lên nhìn.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, ông N.Đ.M. (59 tuổi, trú phường Phúc Lợi, chủ quán cà phê) xác nhận nam nhân viên bị đánh chính là con trai của ông - N.M.Đ. (28 tuổi).

Ông M. cho biết ông nắm được vụ việc vào khoảng 17h ngày 17/9, sau đó ông đưa con trai vào bệnh viện để chụp chiếu, khám sức khỏe, đồng thời trình báo Công an phường Vĩnh Tuy.

"Con tôi rất hiền lành, ngoan ngoãn nên khi trích xuất camera, chứng kiến cảnh con bị hành hung như vậy, tôi rất xót và bức xúc", ông M. nói.