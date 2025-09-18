Ngày 18/9, cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến đôi vợ chồng tử vong và người con bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 19 giờ 30 ngày 17/9, trên tuyến đường liên huyện đoạn gần Trường THCS An Lập xã Thanh An, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa xe tải mang biển số tỉnh Lâm Đồng và xe máy mang biển số tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xảy ra va chạm, hai vợ chồng ngồi trên xe máy ngã xuống đường, bị bánh xe tải đè lên người và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng công an cơ sở nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường.

Tuyến đường nơi xảy ra tai nạn không có đèn chiếu sáng, xuống cấp, lực lượng chức năng phải dùng đèn pin và điện thoại để điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, dựa vào lời kể của người dân có mặt tại hiện trường, ngoài hai vợ chồng, trên xe máy còn có một người con của nạn nhân, nhưng may mắn thoát nạn.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

