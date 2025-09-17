Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương

Đời sống 17/09/2025 22:13

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương, xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại TPHCM) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Hoàng là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, 9 người bị thương, xảy ra tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, khoảng 7h50 ngày 17/9, Hoàng điều khiển xe tải biển số 37C-587.63 lưu thông hướng từ phường Đông Hà lên Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).

Khi đến khu vực ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào chợ Tân Long, gây tai nạn nghiêm trọng.

Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương - Ảnh 1
Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế Trần Minh Hoàng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo VietNamNet, 9 nạn nhân bị thương, gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988, trú tại xã Lao Bảo); Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú tại xã Lìa); Lê Văn Phước (SN 1974, trú thôn An Hà, xã Lao Bảo); Hồ Văn Lát (SN 1979, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú tại xã Lìa); Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); Hồ Văn Tuấn (SN 2004, quốc tịch Lào) và Khăm Pôn (20 tuổi, quốc tịch Lào). 

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực để phối hợp điều tra, đồng thời chia sẻ, động viên với các nạn nhân vụ tai nạn.

Nóng: Khởi tố, bắt giam tài xế lao xe tải vào chợ làm 3 người tử vong, 9 người bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã xét nghiệm chất ma tuý, nồng độ cồn của tài xế Trần Minh Hoàng và người đi cùng xe, cho kết quả không vi phạm.

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Nhiều xe máy nằm la liệt, ki-ốt bị húc sập, chuối rơi vãi khắp mặt đường sau khi xe tải mất phanh lao vào chợ Tân Long, khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

