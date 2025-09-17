Sáng 17/9, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip phản ánh một vụ cướp giật tài sản và quấy rối tình dục, xảy ra tại phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Theo thông tin từ VietNamNet, vụ việc xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 13/9 tại ngõ 444 Đội Cấn (phường Ngọc Hà, Hà Nội). Nạn nhân là chị Lê Lý Thúy H. (33 tuổi), cư dân tòa chung cư mini. Khi vừa dừng xe ở khu vực để xe, chị H. bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt áp sát, giở trò sàm sỡ rồi lấy túi xách trước khi tẩu thoát.

Trong túi chị H. có một điện thoại iPhone 15, khoảng 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng, đồ dùng cá nhân. Do sự việc diễn ra quá nhanh, chị H. chỉ kịp hô hoán trong hoảng loạn, không kịp phản ứng.

Kể lại sự việc, chị H. nghẹn ngào: “Khi vừa bước vào sân, tôi bị hắn áp sát và giở trò. Ngay sau đó, đối tượng lấy túi xách của tôi rồi chạy mất. Mọi việc chỉ diễn ra trong vài giây, tôi không kịp trở tay. Tôi chỉ mong ai có camera ghi lại sự việc hoặc chứng kiến hãy cung cấp thông tin cho công an để sớm tìm ra thủ phạm”.

Chị C. bị đối tượng quấy rối tình dục, trước khi bị lấy mất túi xách - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chị H. đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo cộng đồng. Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi liều lĩnh của đối tượng và cảnh báo cư dân các khu chung cư mini, nhà trọ – vốn thường có cổng nhỏ, thiếu bảo vệ, dễ bị kẻ gian lợi dụng sơ hở gây án.

Chiều 17/9, lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà xác nhận vụ việc và cho biết công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Khán giả hốt hoảng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc Khoảnh khắc khiến nhiều khán giả la hét kinh hoàng khi thấy cảnh một nghệ sĩ xiếc rơi tự do xuống đất trong lúc thực hiện màn biểu diễn mạo hiểm tự treo bộ tóc của mình trên không trung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-hoang-co-gai-bi-sam-so-lay-mat-tui-xach-tai-chung-cu-mini-o-ha-noi-742139.html