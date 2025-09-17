Nóng: Thu giữ 600 bánh trung thu nhập lậu tại một điểm kinh doanh ở Hà Nội

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 – Chi cục QLTT Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) vừa phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, tạm giữ 600 chiếc bánh trung thu nhập lậu tại Chùa Tổng, xã An Khánh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 17/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24 – Chi cục QLTT Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 thành phố) vừa phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh hàng hóa tại số nhà 19, ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh, Hà Nội, thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Chung không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của công ty tại địa chỉ trên.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra còn phát hiện số lượng lớn thực phẩm do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tang vật vi phạm gồm 600 chiếc bánh trung thu loại 500gram/chiếc, có nhãn mác nước ngoài, nhưng không kèm hóa đơn, chứng từ. Theo quy định hiện hành, đây là hàng hóa nhập lậu. Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa không rõ nguồn tại hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, qua kiểm tra, giá niêm yết tại cơ sở là 40.000 đồng/chiếc, tổng trị giá lô hàng vi phạm là 24 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đề xuất lãnh đạo Đội QLTT số 24 ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dự kiến, mức phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Công Chung là 57 triệu đồng cho hai hành vi: (1) Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm, với trị giá 24 triệu đồng; (2) Kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Bánh trung thu nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện - Ảnh: Báo Lao Động Trong thời gian tới, lực lượng QLTT Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là những mặt hàng tiêu thụ mạnh trong dịp Trung thu. Đồng thời, người dân cũng được khuyến cáo nên lựa chọn sản phẩm bánh trung thu tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác rõ ràng, hóa đơn, chứng từ đầy đủ, nhằm đảm bảo quyền lợi và an toàn sức khỏe của chính mình và gia đình.

