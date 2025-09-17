Chiếc xe tải bất ngờ mất lái lao vào cổng chợ Tân Long bên quốc lộ 9 khiến 12 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, lúc 8h30 sáng 17/9, ông Trần Bình Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo (Quảng Trị) - xác nhận với Tuổi Trẻ Online, một vụ tai nạn tại chợ Tân Long khiến ít nhất 3 người chết.

Ông Thuận cùng với Chủ tịch UBND xã Lao Bảo có mặt ở hiện trường chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn. Dựa vào báo cáo của UBND xã Lao Bảo, vào khoảng 7h50 sáng nay (17/9), xe tải mang BKS 37C-587.63 đang lưu thông trên quốc lộ 9, khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long thì bất ngờ mất phanh. Chiếc xe đã lao thẳng vào khu chợ đông người, khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương.

Đáng chú ý, cả 3 nạn nhân tử vong đều mang quốc tịch Lào, hiện danh tính các nạn nhân vẫn chưa được xác định

Chiếc xe tải mất lái lao vào chợ khiến 12 người thương vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, có 9 người bị thương liên quan đến vụ tai nạn nêu trên, trong đó 3 trường hợp nặng, đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, gồm: Hồ Văn Sơn (SN 2009, trú tại thôn Ra Po, xã A Dơi); Hồ Văn Phon (SN 1988, trú tại xã Lao Bảo) và một nạn nhân chưa rõ danh tính (SN 2000) gãy xương đùi, đa chấn thương.

6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa, gồm: anh Hồ Văn Lưới (SN 1994, trú tại xã Lìa); ông Lê Văn Phước (SN 1974, trú thôn An Hà, xã Lao Bảo); ông Hồ Văn Lát (SN 1979, trú tại xã Lìa); ông Hồ Văn Tùng (SN 1974, trú tại xã Lìa); anh Hồ Văn Phan (SN 2003, trú xã Tân Lập); anh Hồ Văn Tuấn (SN 2004, quốc tịch Lào).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc - Ảnh: VietNamNet

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu các nạn nhân, phong tỏa khu vực, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân.

