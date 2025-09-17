Bé Đ.G.L (9 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) vào Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cấp cứu trong tình trạng ngộ độc nặng sau ăn ốc biển chưa rõ loại.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 21h ngày 14/9, bé Đ.G.L (9 tuổi, trú tại Nha Trang, Khánh Hòa) ăn ốc biển không rõ nguồn gốc. Đến gần 4h ngày 15/9, bé bắt đầu có dấu hiệu bất thường như nôn ói, nói sảng, lơ mơ và không đáp ứng khi được gọi hỏi. Gia đình lập tức đưa bé đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, trẻ rơi vào tình trạng nguy kịch hôn mê sâu, thở ngáp, sau đó ngưng thở, nhịp tim chậm dần. Ngay lập tức, bé được cấp cứu và chuyển lên Khoa Nhi tiếp tục điều trị. Bệnh nhi được chẩn đoán suy tuần hoàn, rối loạn khí máu và mất cân bằng kiềm toan. Các bác sĩ nghi ngờ bé bị ngộ độc do độc tố từ ốc.

Bé L. được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm lấn, ổn định huyết động, điều chỉnh khí máu và cân bằng dịch. Sau 8 giờ điều trị tích cực, tình trạng của bé dần cải thiện, bé tỉnh lại, hô hấp và huyết động ổn định. Đến 16/9, bé đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể uống sữa và thở khí trời. Dự kiến, bệnh nhi sẽ được xem xét xuất viện vào ngày 17/9. Sau hơn 8 giờ cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhi Đặng Gia L thoát khỏi nguy kịch và đã hồi tỉnh - Ảnh: Báo Công an nhân dân Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, ốc biển là động vật thân mềm, có rất nhiều loài, đa số được sử dụng làm thực phẩm, nhưng một số loài có khả năng gây ngộ độc nặng, diễn biến nguy kịch, dẫn đến tử vong.

Độc tố trong ốc biển độc có hai loại chính là Saxitoxin và Tetrodotoxin. Sau khi ăn phải ốc biển có chứa độc tố, tình trạng ngộ độc cấp tính sẽ xảy ra trong vòng 20 phút đến 3 giờ. Các triệu chứng có thể xuất hiện sớm như tê, rát bỏng ở môi và đầu lưỡi; có thể biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn mửa dữ dội; dấu hiệu tê, rát bỏng lan dần đến chân tay, kèm đau đầu, chóng mắt, đau cánh tay, đi đứng loạng choạng, nặng hơn là rối loạn ý thức, hôn mê, khó thở, ngưng thở, suy hô hấp cấp, trụy tim mạch và dẫn đến tử vong chỉ sau 30 phút hoặc 8 giờ, nếu không được cấp cứu kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Huy cảnh báo, đến nay chưa có thuốc giải độc đặc hiệu cho các trường hợp ngộ độc do độc tố Tetrodotoxin và Saxitoxin, nên người tiêu dùng cần phải chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc từ hải sản. Tuyệt đối không ăn các loại hải sản đã được cơ quan quản lý khuyến cáo có độc tố nguy hiểm như cá nóc, sò biển, ốc bùn răng cưa, ốc mặt trăng, cua trứng hoa, mực đốm xanh... và hải sản lạ. Nên mua hải sản tại các cơ sở có thương hiệu, uy tín, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm. Khi có triệu chứng buồn nôn, nôn ói, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy... sau khi ăn hải sản, cần phải được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu và điều trị kịp thời.

