Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Ngay lập tức, ekip cấp cứu lập tức báo động đỏ toàn viện, đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở. Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, một biến chứng khó lường xảy ra, cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn bị liệt, khiến bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Theo thông tin từ VOV, Khoa Cấp cứu, Bộ phận Cấp cứu nội Nhi – Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận trường hợp cụ bà sinh năm 1945 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng.

Sau khi được cấp cứu tích cực, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, cơ hô hấp bị liệt hoàn toàn, khiến bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa để tìm nguyên nhân.

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, các bác sĩ tiến hành cuộc điều tra y khoa, với sự phối hợp liên chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa Thần Kinh, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, tiến hành xét nghiệm, chụp MRI…

Qua khai thác tiền sử, người thân cho biết cụ bà đã uống một chai nước ngọt trong nhà. Kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy chai nước chứa methadone, thuốc cai nghiện của người cháu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, nên không được phát hiện ở xét nghiệm ban đầu. Liều lượng thuốc an toàn với người trẻ nhưng lại có thể gây ngộ độc ở người cao tuổi, dẫn đến suy hô hấp và liệt cơ nghiêm trọng.

Sự việc của cụ bà là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khi lưu trữ thuốc và hóa chất không an toàn. Người dân tuyệt đối không dùng chai nước ngọt, nước suối hay các vật đựng thực phẩm để chứa thuốc, hóa chất hay bất kỳ chất độc hại nào.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

Mỗi người cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc cai nghiện.