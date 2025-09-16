Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Sức khỏe 16/09/2025 17:07

Khoa Cấp Cứu, Bộ phận Cấp cứu nội Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn vừa tiếp nhận bệnh nhân cao tuổi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VOV, Khoa Cấp cứu, Bộ phận Cấp cứu nội Nhi – Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận trường hợp cụ bà sinh năm 1945 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng.

Ngay lập tức, ekip cấp cứu lập tức báo động đỏ toàn viện, đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở. Sau những can thiệp khẩn trương, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, một biến chứng khó lường xảy ra, cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn bị liệt, khiến bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng, các bác sĩ tiến hành cuộc điều tra y khoa, với sự phối hợp liên chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, Khoa Thần Kinh, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, tiến hành xét nghiệm, chụp MRI…

Sau khi được cấp cứu tích cực, bệnh nhân dần tỉnh lại. Tuy nhiên, cơ hô hấp bị liệt hoàn toàn, khiến bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa để tìm nguyên nhân.

Qua khai thác tiền sử, người thân cho biết cụ bà đã uống một chai nước ngọt trong nhà. Kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy chai nước chứa methadone, thuốc cai nghiện của người cháu.

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu - Ảnh 1
Cụ bà uống nhầm chai nước là thuốc cai nghiện của người cháu có chứa methadone - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bác sĩ Phạm Thị Trà Giang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thanh Nhàn, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy, nên không được phát hiện ở xét nghiệm ban đầu. Liều lượng thuốc an toàn với người trẻ nhưng lại có thể gây ngộ độc ở người cao tuổi, dẫn đến suy hô hấp và liệt cơ nghiêm trọng.

Sự việc của cụ bà là lời cảnh báo về nguy cơ ngộ độc khi lưu trữ thuốc và hóa chất không an toàn. Người dân tuyệt đối không dùng chai nước ngọt, nước suối hay các vật đựng thực phẩm để chứa thuốc, hóa chất hay bất kỳ chất độc hại nào.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

Mỗi người cần nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc cai nghiện.

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Tháng 7 âm lịch trong dân gian còn gọi là tháng cô hồn, thường được gắn với quan niệm xui xẻo, nhiều gia đình kiêng kỵ làm việc lớn, đặc biệt là chuyện dao kéo như phẫu thuật. Nhưng dưới góc nhìn y khoa, việc trì hoãn mổ vì kiêng tháng này có thể tiềm ẩn những nguy hiểm khó lường.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc methadone uống nhầm thuốc cai nghiện tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Sức khỏe 1 giờ 59 phút trước
Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Có nên đi mổ trong tháng cô hồn?

Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Hy hữu người đàn ông 72 tuổi mắc 3 loại ung thư cùng lúc

Khối u lớn chèn ép toàn bộ vùng họng, cháu bé 47 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch

Khối u lớn chèn ép toàn bộ vùng họng, cháu bé 47 ngày tuổi suy hô hấp nguy kịch

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Bé gái 11 tuổi nguy kịch vì mắc bệnh dại từ chó nuôi trong nhà

Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Nga chế tạo thành công vắc-xin ung thư, đạt hiệu quả 100%

Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt

Ngứa mắt suốt 3 năm, người phụ nữ tá hỏa phát hiện rận làm tổ ở mi mắt