Ngày 17/9, thông tin Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tìm thấy bé gái bị mất tích sau khi tan trường xảy ra trên địa bàn xã Tân Phú.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 16h40 ngày 16/9, chị K. đến trường tiểu học trên địa bàn ấp Tân Trung B, xã Tân Phú thì không thấy con gái học lớp 1 ở trường.

Tưởng con gái đã được cô giáo đón về, chị K. nói với mẹ chồng là bà nội của bé gái để bà đến nhà cô giáo đón cháu. Tuy nhiên, bà nội đến nhà thì cô giáo cho biết bé gái đã được người nhà đón về.

Hỏi khắp họ hàng không có ai đón bé gái, gia đình liền đi báo công an xã.

Công an xã đã báo cáo, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh huy động lực lượng, trích xuất camera an ninh, dùng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm cháu bé.

Bé gái được lực lượng chức năng tìm thấy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng chức năng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh trích xuất camera, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm. Đến 0h30 ngày 17/9, công an phát hiện bé gái đang ở cùng Hồ Văn Quân (47 tuổi, ngụ xã Tân Thành, Tây Ninh) tại chòi rẫy mãng cầu thuộc ấp Tân Lợi B, xã Tân Phú.

Quân làm thuê giữ vườn mãng cầu. Người này khai chiều 16/9, sau khi nhậu về, thấy bé gái ngồi một mình trước nhà cô giáo nên ông ta chở về chòi rẫy. Bé ngủ lại đây cho đến khi công an tìm thấy.

Qua kiểm tra, bé gái không bị xâm hại. Quân khai có cho bé uống nước. Khi bé gái khóc đòi về nhà, Quân dỗ dành “ngủ đi, sáng mai chú chở về”.

Công an xác định việc Quân tự ý đưa bé về mà không có sự đồng ý của gia đình có dấu hiệu phạm tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý.

