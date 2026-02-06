Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng 'trắng tay' vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Tâm sự gia đình 06/02/2026 18:00

Khi biết bản thân bị phản bội, tôi suy sụp tuyệt vọng. Tôi thấy tự ti khi đứng trước nhân tình của chồng. Chỉ có mẹ chồng là người xông vào giành lại công bằng cho tôi. Nếu không có bà bảo vệ, tôi thật sự đã thành kẻ thất bại thảm hại nhất.

7 năm dài với cuộc hôn nhân bất hạnh, tôi đã cạn kiệt sức lực. Quả thật ngày trước tôi đã từng hạnh phúc khi bước vào cuộc hôn nhân đó. Chúng tôi từng yêu thương nhau thật lòng, từng hứa hẹn đầu bạc răng long. Nhưng cuộc đời này lại có quá nhiều điều chẳng ngờ tới.

Ngày trước, chồng cũ là người đàn ông yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Ai nhìn vào gia đình tôi cũng thấy ngưỡng mộ. Sau khi tôi có con, tôi càng bỏ bê bản thân mà lao vào kiếm tiền. Tôi không nhận ra dáng vẻ ngày một già nua, xấu xí của mình. Chồng tôi thì càng ngày càng phong độ. Sự khác biệt này không phải chỉ người khác nhận ra, mà chồng tôi cũng thấy rất rõ. Nhưng thay vì thông cảm, động viên tôi chăm sóc bản thân, anh lại tìm kiếm của lạ bên ngoài. 

Khi biết bản thân bị phản bội, tôi suy sụp tuyệt vọng. Tôi thấy tự ti khi đứng trước nhân tình của chồng. Chỉ có mẹ chồng là người xông vào giành lại công bằng cho tôi. Nếu không có bà bảo vệ, tôi thật sự đã thành kẻ thất bại thảm hại nhất.

Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng 'trắng tay' vì câu nói của mẹ ruột tại tòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi chồng thông báo nhân tình có thai thì tôi mới quyết định ly hôn. Tôi đã sức cùng lực kiệt khi thấy chồng mù quáng không đường về. Giờ anh bỏ rơi vợ con để chọn nhân tình, tôi cũng đành xuôi theo.

Nhưng đến cả cái nghĩa vợ chồng bao năm chồng tôi cũng chẳng màng nữa. Ngày ra tòa ly hôn, anh quyết giành lấy căn nhà chúng tôi đang ở, trong khi những tài sản khác đều đứng tên chồng tôi. Anh nhất quyết không chịu chia đôi mà muốn lấy hết căn nhà.

Chồng cũ nói rằng căn nhà đó tuy là tài sản chung của hai vợ chồng nhưng là tiền riêng của anh ta kiếm được. Tôi bị chồng dồn đến đường cùng, sắp mất luôn căn nhà vào tay chồng. Đúng lúc đó, mẹ chồng tôi đứng ra trước tòa nói một điều khiến ai nấy bất ngờ:

“Tôi không dạy con trai được là lỗi của tôi, tòa hãy nghe tôi nói sự thật”.

Mẹ chồng tôi thừa nhận người bỏ tiền ra mua căn nhà đó là tôi, còn đem giấy tờ ngân hàng ra chứng minh. Ngày đó vì nghĩ lấy nhau thì của cải là của chung nên tôi chẳng để ý gì, đem hết số tiền bố mẹ ruột cho để mua nhà cùng chồng. Tôi trào nước mắt biết ơn mẹ chồng. Nhờ bà mà tôi còn giữ lại được căn nhà cho hai con ở. Tôi rất biết ơn mẹ chồng cũ, chỉ hận rằng đã lấy lầm chồng.

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ Lý rủ một người bạn thân đi khám thai cùng, trong suốt thai kỳ. Là chồng, Lý có phần lo lắng nhưng vợ không đồng ý nên anh không thể đi cùng vợ. Tuy nhiên tháng trước vợ Lý nói rằng, sức khỏe của cô có vấn đề nên sẽ sinh con sớm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/2/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 7/2/2026, Thần Tài phủi sạch khó khăn, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình sáng như trăng rằm

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng "trắng tay" vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Đang thắng thế trong vụ tranh chấp nhà, chồng bỗng "trắng tay" vì câu nói của mẹ ruột tại tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Đúng ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp phúc ngang Thiên Tử, vô vàn tài lộc, giàu ngang trúng số, tiền của dồi dào, rủng rỉnh không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Sau ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp tài lộc tăng vun vút như tên, phú quý ngập nhà, làm gì cũng trúng mánhn, tử vi hôm nay, tu vi ngay mai

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Chồng báo đi công tác, tôi về quê thăm bạn thân mới sinh thì bàng hoàng thấy bóng dáng quen thuộc trong sân

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Mở tủ lạnh thấy chai nước lạ, tôi bủn rủn chân tay khi biết mục đích thật sự của chồng

Mở tủ lạnh thấy chai nước lạ, tôi bủn rủn chân tay khi biết mục đích thật sự của chồng

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang hơn người

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 7/2/2026, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Nóng: Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

Bàng hoàng hai vợ chồng tử vong bất thường trong căn nhà ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Sinh con đơn độc khi chồng vắng nhà, tôi "vỡ tim" khi thấy cái tên chuyển khoản 50 triệu lúc nửa đêm

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Vợ vừa hạ sinh, câu nói bâng quơ của bác sĩ khiến chồng "chết đứng" vì sự thật bị che giấu bấy lâu

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, tôi "phản đòn" bằng một xấp ảnh khiến bà thay đổi thái độ 180 độ

Mẹ hắt nước vào mặt con dâu, chồng không can ngăn mà làm một việc "chấn động" khiến bà hối hận

Mẹ hắt nước vào mặt con dâu, chồng không can ngăn mà làm một việc "chấn động" khiến bà hối hận

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, chồng hùng hổ lao vào bắt ghen để rồi quỳ sụp xuống khi thấy danh tính thực sự của người đó

Thấy ngón chân lạ dưới gầm giường, chồng hùng hổ lao vào bắt ghen để rồi quỳ sụp xuống khi thấy danh tính thực sự của người đó

Phát hiện vợ "đổ vỏ", chồng không ly hôn mà âm thầm làm việc này khiến vợ quỳ lạy trong nước mắt, thề chung thủy cả đời

Phát hiện vợ "đổ vỏ", chồng không ly hôn mà âm thầm làm việc này khiến vợ quỳ lạy trong nước mắt, thề chung thủy cả đời