Mâm cỗ 23 tháng Chạp: Dù bận đến mấy cũng đừng quên món đồ cúng này!

Lễ cúng ông Công ông Táo từ lâu đã là nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt. Thế nhưng, nhiều người dù năm nào cũng sắm sửa đủ đầy nhưng lại vô tình bỏ quên một 'món' quan trọng nhất. Thiếu đi lễ vật mang tính biểu tượng này, mâm cỗ dường như mất đi linh hồn, khiến tâm nguyện của gia chủ khó lòng chuyển tải trọn vẹn.

Dưới đây mà những món không thể thiếu trong mâm cúng ông Công ông Táo hàng năm, gia chủ hãy thuộc lòng để chiêu tài rước lộc, tăng may mắn cho gia đình.

Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng chạp người Việt lại tiến hành lễ cúng ông Công ông Táo, hai vị thần cai quản đất đai và trông nom bếp núc trong gia đình. Lễ cúng này được xem là dịp để gia chủ cảm ơn ông Công ông Táo đã coi sóc, phù hộ cho gia đình họ trong suốt một năm qua. Ngoài ra, đây còn là thời điểm để gia chủ gửi đến Thần Phật lời cầu nguyện về những điều tốt đẹp trong năm mới.

Tuy nhiên, lễ cúng ông Công ông Táo là hai lễ cúng riêng biệt, không hề được gộp chung như nhiều người vẫn tưởng. Lễ cúng ông Công là lễ cúng vị thần cai quản đất đai, được thực hiện ở bàn thờ gia tiên. Lễ cúng ông Táo được thực hiện ở bếp, nơi ông Táo coi sóc việc bếp núc.

Khi cúng ông Công ông Táo, dù giàu hay nghèo gia chủ nhất định phải có một hoặc ba con cá chép vàng còn sống thả trong chậu nước sạch trên mâm cúng. Sau khi nhang tàn, gia chủ tuyệt đối không được ăn hay nhốt mà phải mang cá chép đi phóng sinh. Người xưa quan niệm rằng, cá chép hóa rồng sẽ giúp đưa ông Công ông Táo về kịp giờ chầu trời. Khi tiến hành lễ cúng, gia chủ chớ quên bật bếp lửa lên.

Các chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, ngoài cá chép gia chủ cần chuẩn bị 3 chiếc mũ ông Công ông Táo. Trong đó, có hai chiếc mũ ông táo và một chiếc mũ bà táo. Màu sắc của mũ áo sẽ được thay đổi hàng năm theo ngũ hành tương sinh.

Mâm cúng ông Công ông Táo cần có những lễ vật sau để thể hiện sự thành kính, biết ơn trước các vị thần đã chăm sóc gia đình trong suốt một năm qua:

- Muối, gạo

-Xôi gà, hoặc thịt lợn luộc

-1 bát canh

-Đồ xào

-Chả giò

-Chè

-Hoa quả

-Trà

-3 chén rượu

-1 quả bưởi

-Trầu cau

Thực chất, những lễ vật dâng lên mâm cúng ngày 23 tháng chạp hàng năm có thể thêm bớt tùy vào điều kiện của mỗi gia đình. Điều quan trọng nhất không phải là mâm cao cỗ đầy, lòng thành kính mới là yếu tố quyết định việc gia chủ có được Thần Phật thương yêu, phù hộ hay không.

Cứ mỗi độ 23 tháng Chạp, mâm lễ tiễn Táo Quân lại được sửa soạn tươm tất khắp mọi nhà. Tuy cùng chung tấm lòng thành, nhưng lễ vật ở mỗi vùng miền lại mang những sắc thái văn hóa riêng biệt, kết tinh nét đặc trưng của mỗi mảnh đất.

