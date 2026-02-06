Giá vàng hôm nay, ngày 6/2/2026: Vàng miếng SJC giảm sốc 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm

Đời sống 06/02/2026 09:14

Hôm nay, ngày 6/2/2026 giá vàng thế giới tiếp tục lao xuống khi đồng USD tăng giá dữ dội, giá dầu thô sụt giảm. Trong nước, vàng miếng SJC giảm mạnh 5 triệu đồng sau một đêm.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 6/2, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm mạnh 5 triệu đồng, đưa giá mua xuống 169,2 triệu đồng/lượng và bán ra còn 172,2 triệu đồng. Tổng cộng chỉ sau 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 10 triệu đồng và sắp xóa sạch mức tăng của các phiên đầu tuần này.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC giảm 4 triệu đồng khi mua vào 167,5 triệu đồng và bán ra 170,5 triệu đồng; Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) cũng giảm 4 triệu đồng khi mua vào xuống 169 triệu đồng, bán ra 172 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 6/2/2026: Vàng miếng SJC giảm sốc 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm - Ảnh 1
Giá vàng SJC trong nước giảm sốc 5 triệu đồng chỉ sau một đêm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 6/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.778 USD/ounce, giảm mạnh 246 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.024 USD/ounce.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt điều chỉnh mạnh này đến từ sự phục hồi của chỉ số đô la Mỹ (DXY), vốn đã tăng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần, dao động quanh 97,9 điểm vào cuối. Đồng USD mạnh lên đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Động lực tăng giá của đô la Mỹ xuất phát từ các dữ liệu kinh tế tích cực của Mỹ gần đây, cùng với thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ, bao gồm việc đề cử nhân sự có quan điểm cứng rắn về lãi suất cho vị trí chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Song song đó, thị trường dầu thô cũng ghi nhận phiên giảm giá còn khoảng 68 USD/thùng. Sự suy giảm này liên quan đến thông tin Iran xác nhận sẽ tổ chức đàm phán với Mỹ, làm giảm lo ngại về rủi ro địa chính trị tức thời tại khu vực Trung Đông – nơi cung cấp khoảng một phần ba lượng dầu thô toàn cầu. Việc giảm rủi ro cung ứng đã khiến nhà đầu tư bớt lo ngại về lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn, từ đó gây thêm áp lực lên giá vàng hôm nay.

