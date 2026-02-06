10 ngày cuối tháng Chạp, Thần Tài bám gót, 3 con giáp vươn tay hái Lộc, kinh doanh hốt bạc tỷ, đổi vận đổi đời, sống trong hạnh phúc

10 ngày cuối tháng Chạp, Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể tiến hành mọi việc một cách thuận lợi. Thậm chí quý nhân xuất hiện đúng lúc còn giúp bạn nhanh chóng khắc phục được mọi khúc mắc.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa người tuổi này và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng rất đơn giản. Cả hai đều cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề và thông cảm cho nhau hơn.

Con giáp này có thể đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn cho mình ngay từ bây giờ. Bạn không nên quá dễ dàng hài lòng với những thành tích mà mình vừa gặt hái được, bởi năng lực của bạn còn có thể giúp bạn vươn xa hơn nhiều.

Con giáp tuổi Sửu

10 ngày cuối tháng Chạp, Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người không chỉ bằng năng lực trong công việc mà còn nhờ vào sự điềm tĩnh và chín chắn của bạn khi giải quyết vấn đề. Con giáp này vốn luôn có trách nhiệm với những lời mình nói nên xây dựng được lòng tin vững chãi trong lòng mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của bản mệnh cũng gặp nhiều thuận lợi. Nếu con giáp này đang làm một số nghề tay trái thì có thể thu được một khoản không nhỏ nhờ những công việc không chính thức này. Càng cận kề Tết tài chính càng dư dả giúp bạn có thể yên tâm thực hiện các kế hoạch sắm sửa cho bản thân và gia đình.

Tuy nhiên đường tình duyên có phần kém sắc do ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim. Dù mối quan hệ giữa bạn và nửa kia đã tiến thêm bước mới nhưng dường như mọi thứ còn đang rất non nớt, cần sự vun vén và chăm sóc kĩ càng hơn nữa thay vì cứ hờ hững như hiện tại.

Con giáp tuổi Dần

10 ngày cuối tháng Chạp, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu tự tin đối diện với mọi thách thức. Bạn thường là người đưa ra cách giải quyết các vấn đề nhanh chóng và chính xác nhất, khiến mọi người xung quanh đều khâm phục.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh tế có thể gặp được bạn hàng, đối tác triển vọng trong ngày hôm nay. Đôi bên có chung mục tiêu, chung cách thức làm việc nên hợp tác rất ăn ý. Lợi nhuận hứa hẹn đổ về nhanh chóng và nhiều hơn dự tính.

Thổ sinh Kim, người đã lập gia đình rất quan tâm và yêu thương nửa kia. Dù bận rộn đến mấy, bạn cũng luôn dành thời gian cho gia đình. Bạn chính là chỗ dựa đáng tin cậy cho tất cả các thành viên.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!