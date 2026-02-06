Nữ tài xế lái ô tô tông liên hoàn khiến 1 người nhập viện cấp cứu

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h45, ô tô 5 chỗ mang biển số 72A-78x.xx do một người phụ nữ cầm lái, lưu thông trên đường Trương Công Định theo hướng đi ra đường Lê Hồng Phong.

Theo thông tin từ VietNamNet, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào sáng nay (6/2), trên đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TPHCM, khiến 1 người bị thương.

Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng, trong đó một xe nằm phía đầu ô tô, xe còn lại nằm phía đuôi ô tô. Chiếc ô tô cũng bị móp méo phần đầu.

Khi đến đoạn hẻm 74 đường Trương Công Định, ô tô này bất ngờ tông 2 xe máy và một người đi xe đạp rồi lao lên vỉa hè.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng ở chân, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu; hai người khác bị trầy xước nhẹ, được sơ cứu tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tới bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, tại giao lộ Hàng Điều – 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TPHCM), xe bồn trộn bê tông mang biển số 72C-10x.xx bị lật nhưng may mắn không có thương vong về người.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 4/2, tài xế 31 tuổi lái xe đầu kéo thùng hàng 20 feet chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Khi vừa qua đoạn giao với đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ), xe này bất ngờ chuyển làn sau đó bị xe tải chạy phía sau tông trúng.

Ngay sau đó, một xe tải khác chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn. Xe tải tông vào thùng xe tải bị bẹp rúm. Nam tài xế mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ. Hai tài xế còn lại không bị thương. Qua kiểm tra không có cồn, ma túy. Theo camera trên ôtô tải, xe đầu kéo đã chuyển làn sang trái khiến tài xế không xử lý kịp, dẫn đến tai nạn.

Tại hiện trường, ba ôtô nằm chắn ngang làn đường, khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 5 km theo hướng về vòng xoay An Phú. Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.