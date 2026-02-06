Nữ tài xế lái ô tô tông liên hoàn khiến 1 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 06/02/2026 13:39

Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào sáng nay (6/2), trên đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TPHCM, khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào sáng nay (6/2), trên đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, TPHCM, khiến 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 6h45, ô tô 5 chỗ mang biển số 72A-78x.xx do một người phụ nữ cầm lái, lưu thông trên đường Trương Công Định theo hướng đi ra đường Lê Hồng Phong.

Khi đến đoạn hẻm 74 đường Trương Công Định, ô tô này bất ngờ tông 2 xe máy và một người đi xe đạp rồi lao lên vỉa hè.

Tại hiện trường, 2 xe máy bị hư hỏng, trong đó một xe nằm phía đầu ô tô, xe còn lại nằm phía đuôi ô tô. Chiếc ô tô cũng bị móp méo phần đầu.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương nặng ở chân, được hỗ trợ đưa đi cấp cứu; hai người khác bị trầy xước nhẹ, được sơ cứu tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Công an TPHCM) phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tới bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 5h30 cùng ngày, tại giao lộ Hàng Điều – 3 Tháng 2, phường Phước Thắng (TPHCM), xe bồn trộn bê tông mang biển số 72C-10x.xx bị lật nhưng may mắn không có thương vong về người.

Nữ tài xế lái ô tô tông liên hoàn khiến 1 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 4/2, tài xế 31 tuổi lái xe đầu kéo thùng hàng 20 feet chạy trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai về TP HCM. Khi vừa qua đoạn giao với đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ), xe này bất ngờ chuyển làn sau đó bị xe tải chạy phía sau tông trúng.

Ngay sau đó, một xe tải khác chạy cùng chiều từ phía sau lao tới, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn. Xe tải tông vào thùng xe tải bị bẹp rúm. Nam tài xế mắc kẹt bên trong, tử vong tại chỗ. Hai tài xế còn lại không bị thương. Qua kiểm tra không có cồn, ma túy. Theo camera trên ôtô tải, xe đầu kéo đã chuyển làn sang trái khiến tài xế không xử lý kịp, dẫn đến tai nạn.

Tại hiện trường, ba ôtô nằm chắn ngang làn đường, khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc kéo dài khoảng 5 km theo hướng về vòng xoay An Phú. Lực lượng CSGT và các đơn vị chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

NÓNG: Danh tính 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 6/2, Công an Gia Lai cho biết, từ việc thiếu tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài (tức Tài Đen) và Ân đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp ngân hàng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về địa bàn, phương tiện và đường tẩu thoát. Vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá trên đường Trường Chinh (TP Pleiku, Gia Lai) không phải hành động bộc phát, mà là kết quả của quá trình tính toán trước.

Xem thêm
Từ khóa:   ta nạn giao thông ô tô tông liên hoàn tin moi

TIN MỚI NHẤT

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 17 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 32 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 23 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương