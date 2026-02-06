Trúng mánh lớn trong 10 ngày cuối tháng Chạp, 3 con giáp ngồi không hốt bạc, thuận buồm xuôi gió, niềm vui bất tận, tiền tài cứ thế kéo về

Trong 10 ngày cuối tháng Chạp, tuổi Ngọ dễ có được nhiều may mắn. Hãy cố gắng phát huy, đó là sự chăm chỉ và thận trọng nó giúp bản mệnh giảm đi những sai sót. Việc con giáp này hoàn thành được nhiệm vụ sẽ khiến cho mọi người công nhận và có cơ hội được đề xuất lên vị trí tốt hơn.

Hơn thế nữa, con giáp này tránh được những lời đồn thổi của kẻ tiểu nhân, họa thị phi cũng theo đó mà tiêu biến, không ảnh hưởng đến tình cảm cá nhân. Tuổi Ngọ biết cách hâm nóng tình cảm, giữ cho mối quan hệ không bị trùng xuống, hay lạnh nhạt sau những áp lực của cuộc sống. Đối phương và bản mệnh luôn dành cho nhau thời gian mỗi khi cuối tuần để tâm sự và chia sẻ với nhau.

Trong 10 ngày cuối tháng Chạp, tính cách của tuổi Mão trở nên hiền hòa hơn. Căng thẳng nơi công sở được giải quyết, tuy nhiên con giáp này nên thực hiện mọi thứ chậm rãi hơn, tránh sai sót lại càng thêm mâu thuẫn, cố gắng để hoàn tất nốt những công việc còn dang dở trước khi có một buổi tối thư giãn ở nhà.

Đường tài lộc khá vượng, một khoản ngoài dự định có thể ghé thăm bản mệnh. Hãy nhớ chi tiêu đúng mức để tiết kiệm cho kế hoạch sắp tới. Trong chuyện tình cảm, con giáp này không muốn tốn thời gian vô ích, đang có xu hướng thiết lập các mối quan hệ lành mạnh chứ không đơn thuần trêu chọc, tán gẫu.

Con giáp tuổi Dậu

Trong 10 ngày cuối tháng Chạp, Lục Hợp xuất hiện, tuổi Dậu càng thêm mở mang đầu óc nên sự nghiệp cũng sẽ có bước tiến đáng kể. Bạn sẽ có một số ý tưởng hay ho trong ngày, có thể sẽ mang lại nguồn cảm hứng mới. Chỉ cần bạn nỗ lực hơn trong công việc thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tốt xứng đáng.

Tình duyên có phần khởi sắc, người độc thân nhận được không ít lời mời hẹn hò từ người khác phái. Bản mệnh dù là nam hay nữ thì đều có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình.

