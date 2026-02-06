Bóng bay bất ngờ phát nổ trong thang máy, 3 người may mắn thoát nạn nhưng 2 người bị bỏng

Vụ việc xảy ra vào ngày 2/2, tại tòa nhà Anmol Tower, ở Goregaon, Mumbai, Ấn Độ và đã được camera giám sát ghi lại, theo News18 Marathi đưa tin. Chỉ trong vài giây, những quả bóng bay đã nổ tung. Giữa ngọn lửa, 3 người trong thang máy đã kịp thoát ra ngoài khi cửa chưa đóng lại.

Video 3 giờ 13 phút trước 3 giờ 13 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bong-bay-bat-ngo-phat-no-trong-thang-may-3-nguoi-may-man-thoat-nan-nhung-2-nguoi-bi-bong-752528.html