Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 05/02/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết , 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay vào đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), tính khí của tuổi Tỵ vô cùng tạo báo, mạnh mẽ, quyết liệt tuy nhiên có phần vội vàng. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm, nếu con giáp này tận dụng tốt sẽ trở thành lợi thế rất lớn nhưng sơ sảy một chút lại mang tới tai họa, vướng vào phiền phức lớn.

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cần kiềm chế sự vội vàng, phát huy được khí thế chủ động cùng tinh thần nhiệt huyết, sẽ được cất nhắc trong thời gian tới. Người làm kinh doanh nên liều lĩnh có giới hạn, dấn thân vào những lĩnh vực có tính mạo hiểm cao nhưng phải có tính toán kĩ càng, tránh lao vào không định hướng.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), khi Thiên Ấn xuất hiện trong vận trình của người tuổi Mùi, con giáp này nhận được không ít lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Nhất là với những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, y học, luật sự, dịch vụ hay nghề tự do… bạn có thể để lại những ấn tượng đặc biệt với cấp trên hoặc ban lãnh đạo công ty.  

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kim Thổ tương sinh, chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang dần trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Sau bao sóng gió, cả hai dần hiểu ra tầm quan trọng của đối phương. Hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian này. 

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), nhờ Lục Hợp trợ mệnh, tuổi Hợi sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình với những cuộc gặp gỡ, hội họp. Hãy tận dụng để kết giao thêm nhiều người mới hơn nữa nhé. Đây sẽ là thời cơ quý giá để bạn tìm kiếm những đối tác phù hợp cho sự phát triển trong tương lai. 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tình cảm của bạn cũng vô cùng khởi sắc, bản mệnh và người ấy có những bước tiến mới trong mối quan hệ tình yêu của mình, vừa đồng điệu về tâm hồn vừa hòa thuận trong tất cả những suy nghĩ khác. Cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp và hạnh phúc bên nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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