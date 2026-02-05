Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 05/02/2026 16:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết , 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay vào đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), tính khí của tuổi Tỵ vô cùng tạo báo, mạnh mẽ, quyết liệt tuy nhiên có phần vội vàng. Đây vừa là ưu điểm nhưng cũng là khuyết điểm, nếu con giáp này tận dụng tốt sẽ trở thành lợi thế rất lớn nhưng sơ sảy một chút lại mang tới tai họa, vướng vào phiền phức lớn.

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cần kiềm chế sự vội vàng, phát huy được khí thế chủ động cùng tinh thần nhiệt huyết, sẽ được cất nhắc trong thời gian tới. Người làm kinh doanh nên liều lĩnh có giới hạn, dấn thân vào những lĩnh vực có tính mạo hiểm cao nhưng phải có tính toán kĩ càng, tránh lao vào không định hướng.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), khi Thiên Ấn xuất hiện trong vận trình của người tuổi Mùi, con giáp này nhận được không ít lời khen ngợi và ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Nhất là với những người làm trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, y học, luật sự, dịch vụ hay nghề tự do… bạn có thể để lại những ấn tượng đặc biệt với cấp trên hoặc ban lãnh đạo công ty.  

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kim Thổ tương sinh, chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy đang dần trở nên tốt đẹp hơn trước khá nhiều. Sau bao sóng gió, cả hai dần hiểu ra tầm quan trọng của đối phương. Hai người có thể tính đến chuyện về chung một nhà trong khoảng thời gian này. 

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), nhờ Lục Hợp trợ mệnh, tuổi Hợi sẽ có cơ hội mở rộng các mối quan hệ xã hội của mình với những cuộc gặp gỡ, hội họp. Hãy tận dụng để kết giao thêm nhiều người mới hơn nữa nhé. Đây sẽ là thời cơ quý giá để bạn tìm kiếm những đối tác phù hợp cho sự phát triển trong tương lai. 

Đúng ngày ông Công ông Táo (23 tháng Chạp), 3 con giáp đào trúng 'hũ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tình cảm của bạn cũng vô cùng khởi sắc, bản mệnh và người ấy có những bước tiến mới trong mối quan hệ tình yêu của mình, vừa đồng điệu về tâm hồn vừa hòa thuận trong tất cả những suy nghĩ khác. Cả hai đang tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp và hạnh phúc bên nhau.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh vào đúng tháng 1, 2 âm lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Mẹ ruột nữ diễn viên nổi tiếng lộ clip mắng con dâu, bênh con trai đi với người khác giới

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Danh tính 3 mẹ con tử vong thương tâm trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở TP.HCM

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp tiền chắn chật cửa, gặp trúng thời vận, công danh lẫy lừng, phát Lộc phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp tiền chắn chật cửa, gặp trúng thời vận, công danh lẫy lừng, phát Lộc phát Tài

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 6/2/2026

3 con giáp rũ sạch vận xui, kiếm bộn tiền tiêu xài, công việc lương thưởng tăng vùn vụt sau ngày 6/2/2026

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/2/2026, 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tử vi Tết Bình Ngọ (từ mùng 1/1 - 5/1 âm lịch), 3 con giáp may mắn trăm bề, dư tiền dư của, tiền vàng vô kể, vô ưu vô lo

Tử vi Tết Bình Ngọ (từ mùng 1/1 - 5/1 âm lịch), 3 con giáp may mắn trăm bề, dư tiền dư của, tiền vàng vô kể, vô ưu vô lo