Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện Pilates của mình, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Lâm Tâm Như chăm chỉ thử thách bản thân với nhiều động tác Pilates có độ khó cao, đòi hỏi sự dẻo dai, sức bền và khả năng giữ thăng bằng.

Nữ diễn viên thực hiện các tư thế như đứng và chống tay trên giường Pilates, giơ cao tay để giữ thăng bằng, cho thấy thể lực ổn định và tinh thần tập trung.

Đáng chú ý, Lâm Tâm Như luyện tập nghiêm túc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của huấn luyện viên, từng động tác đều được thực hiện cẩn thận và đúng kỹ thuật. Điều này phần nào lý giải việc cô luôn duy trì được vóc dáng cân đối và vẻ ngoài trẻ trung theo thời gian.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối sống lành mạnh và thói quen tập luyện đều đặn. Pilates được xem là một trong những bí quyết giúp nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe, sự dẻo dai và thần thái tích cực.

Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân dòng sông ly biệt" hay "Khuynh thế hoàng phi".

Không chỉ thành công trong diễn xuất, cô còn khẳng định vị thế ở vai trò nhà sản xuất. Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Hoắc Kiến Hoa.

Bước sang tuổi 50, nữ diễn viên không quá bận tâm đến tuổi tác mà chú trọng phong cách và sự phù hợp. Cô duy trì thói quen tập gym, pilates và yoga, ưu tiên sự bền bỉ hơn cường độ cao. Nhờ lối sống khoa học, Lâm Tâm Như giữ cân nặng ổn định khoảng 50 kg với chiều cao 1m67.

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới Mới đây, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi gây chú ý khi cùng chia sẻ loạt ảnh đi du lịch đầu xuân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tam-nhu-khoe-voc-dang-can-oi-khi-luyen-tap-pilates-o-tuoi-50-752525.html