Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50

Sao quốc tế 06/02/2026 14:19

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Tâm Như đã chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại quá trình tập luyện Pilates của mình, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Lâm Tâm Như chăm chỉ thử thách bản thân với nhiều động tác Pilates có độ khó cao, đòi hỏi sự dẻo dai, sức bền và khả năng giữ thăng bằng.

Nữ diễn viên thực hiện các tư thế như đứng và chống tay trên giường Pilates, giơ cao tay để giữ thăng bằng, cho thấy thể lực ổn định và tinh thần tập trung.

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50 - Ảnh 1

Đáng chú ý, Lâm Tâm Như luyện tập nghiêm túc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của huấn luyện viên, từng động tác đều được thực hiện cẩn thận và đúng kỹ thuật. Điều này phần nào lý giải việc cô luôn duy trì được vóc dáng cân đối và vẻ ngoài trẻ trung theo thời gian.

Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ lối sống lành mạnh và thói quen tập luyện đều đặn. Pilates được xem là một trong những bí quyết giúp nữ diễn viên giữ gìn sức khỏe, sự dẻo dai và thần thái tích cực.

Lâm Tâm Như khoe vóc dáng cân đối khi luyện tập Pilates ở tuổi 50 - Ảnh 2

Lâm Tâm Như là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như "Hoàn Châu Cách Cách", "Tân dòng sông ly biệt" hay "Khuynh thế hoàng phi".

Không chỉ thành công trong diễn xuất, cô còn khẳng định vị thế ở vai trò nhà sản xuất. Ở tuổi 50, Lâm Tâm Như vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng cân đối và cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Hoắc Kiến Hoa.

Bước sang tuổi 50, nữ diễn viên không quá bận tâm đến tuổi tác mà chú trọng phong cách và sự phù hợp. Cô duy trì thói quen tập gym, pilates và yoga, ưu tiên sự bền bỉ hơn cường độ cao. Nhờ lối sống khoa học, Lâm Tâm Như giữ cân nặng ổn định khoảng 50 kg với chiều cao 1m67.

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Mới đây, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ và Lâm Hy Lôi gây chú ý khi cùng chia sẻ loạt ảnh đi du lịch đầu xuân, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Tâm Như sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đi du lịch cùng Thư Kỳ đầu năm mới

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi mới, Hoắc Kiến Hoa hát Karaoke cùng vợ

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Lâm Tâm Như đón sinh nhật tuổi 50, bất ngờ hôn môi người cùng giới

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như hé lộ sau 10 năm chung sống: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

Lâm Tâm Như lần đầu kể chuyện tình yêu với Hoắc Kiến Hoa

TIN MỚI NHẤT

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Con gái quyết ở lại không theo mẹ trong ngày tái hôn và lý do khiến người mẹ vội vã hủy cưới

Tâm sự 19 phút trước
Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Nổ khí gas tại nhà hàng, thổi bay cửa cuốn của 6 cửa hàng gần đó khiến 2 đầu bếp bị thương nặng

Video 34 phút trước
Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tôi vạch trần bộ mặt thật của nhân tình để thức tỉnh người chồng bội bạc

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp này muốn NGHÈO cũng KHÓ, Quý Nhân xuất hiện giúp sức, lộc lá đến bất ngờ, chỉ ngồi nhà đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 1 giờ 26 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?