Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Đời sống 17/09/2025 16:46

Nhiều xe máy nằm la liệt, ki-ốt bị húc sập, chuối rơi vãi khắp mặt đường sau khi xe tải mất phanh lao vào chợ Tân Long, khiến 3 người chết và 9 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 17/9, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h50 cùng ngày tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương - Ảnh 1Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương - Ảnh 2
Loạt xe máy bị cuốn vào gầm xe tải - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TPHCM) khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương - Ảnh 3Lời khai của tài xế xe tải tông vào chợ chuối khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương - Ảnh 4
Nhiều xe máy bị xe tải húc văng, nằm la liệt trên đường; một số xe bị nghiền nát thành nhiều - Ảnh: VnExpress 

Theo thông tin từ VnExpress, vụ tai nạn khiến 3 người mang quốc tịch Lào tử vong tại chỗ, gồm: Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi), Hồ Văn Th. (khoảng 25 tuổi) và Hồ Văn D. (SN 2001). Ngoài ra, còn có 9 người khác bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm – Giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân.

Theo lãnh đạo Công an xã Lao Bảo, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế Hoàng và phụ xe đều âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

